Convocação de Ancelotti encaminha goleiros para Copa e aumenta disputa no ataque e na defesa 

Igor Thiago surge com força na reta final do ciclo. Jan Kruger / Getty Images

Agora são 56 os convocados de Carlos Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O técnico italiano chamou, nesta segunda-feira (16), oito novidades em sua última lista antes de divulgar a nominata definitiva para a Copa do Mundo. A convocação é referente aos amistosos contra França, em 26 de março, e Croácia, no dia 31. Apesar do alto número de rostos novos, Neymar ficou da fora da convocação.

Com base em todas as convocações feitas por Ancelotti, a Seleção tem, no momento cerca de 17 nomes encaminhados para a Copa. A disputa se intensifica na defesa e no ataque.

A seguir, Zero Hora analisa quem ficou mais longe e quem ficou mais próximo do Mundial após a divulgação da lista.

Goleiros

Bento deve estar na Copa. Rafael Ribeiro / CBF

O trio de goleiros divulgado nesta segunda deve se manter até a Copa. Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahce). Alisson é o titular, Bento esteve presente em todas as convocações. Já Ederson retorna após Hugo Souza ter ido mal em amistoso recente.

Laterais

Lesionado, Vanderson deve ficar de fora da Copa. Valery Hache / AFP

Na direita, Wesley (Roma) e Danilo (Flamengo) encaminham a presença na lista final. Lesionado, o ex-gremista Vanderson (Monaco) viu suas chances reduzidas após sofrer uma séria lesão muscular.

Na esquerda, a disputa é mais aberta. Alex Sandro se firma como jogador de confiança. A outra vaga está aberta. Caio Henrique (Monaco) também está lesionado. Convocado, Douglas Santos (Zenit) pode ganhar um lugar na convocação se for bem nos amistosos.

Zagueiros

Bremer voltou a ser convocado. Lucas Figueiredo / CBF,Divulgação

Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) são presenças garantidas na Copa. A terceira vaga pode ser de Militão (Real Madrid). O quarto zagueiro está indefinido. Após ir bem, Alexsandro Ribeiro (Lille) ficou de fora dessa lista.

Três nomes terão a primeira oportunidade com Ancelotti. O que tem mais possibilidades de fazer parte da lista final é Bremer (Juventus). Recuperado de lesão, retomou a sua posição na equipe e emenda uma sequência de jogos.

Os outros novos observados, Léo Pereira (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli) correm por fora.

Meio-Campista

Danilo foi chamado pela primeira vez por Ancelotti. Vítor Silva / Botafogo / Divulgação

A tendência é sejam cinco nomes para o setor. Dois estão assegurados no Mundial. Casemiro (Real Madrid) e Bruno Guimarães (Newcastle), que está lesionado, são titulares absolutos. Lucas Paquetá (Flamengo) parecia com a vaga encaminhada. Não foi chamado, mas segue bem contado.

Danilo é a novidade no setor. O volante do Botafogo surge com um dos candidatos. Andrey Santos (Chelsea) e Fabinho (Al Ittihad) também são bem cotados na disputa.

Quem corre por fora é Gabriel Sara (Galatasaray). Destaque do clube turco, ele cresce na reta final da temporada e tenta cavar o seu espaço.

Atacantes

A disputa ganhou mais uma vaga após a lesão de Rodrygo (Real Madrid) e quatro novos concorrentes. Ancelotti deve chamar entra oito e 10 jogadores para o setor ofensivo.

Estêvão (Chelsea), Matheus Cunha Manchester United), Vini Jr (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal)e Raphinha (Barcelona) só ficarão de fora da Copa por lesão. Os outros lugares estão em disputa.

João Pedro (Chelsea) aparece como provável sexto elemento. Ainda há o caso de Neymar. O atacante do Santos ficou de fora dos amistosos contra França e Croácia.

Quatro novos nomes surgem como concorrentes. Um deles é Igor Thiago, do Brentford. Ele é o vice-artilheiro da Premiere League. Endrick começa bem sua passagem pelo Lyon e pode ser o substituto de Rodrygo. Rayan (Bornemouth) aparece como a principal novidade do setor.

Luiz Henrique (Zenit), ex-Botafogo, é um dos concorrentes fortes pelas vagas abertas. Outros nomes na disputa são Kaio Jorge e Richarlison, este último ficou mais longe da Copa.

Os convocados por Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahce)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meias

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Andrey Santos (Chelsea)

Atacantes