Contra a França, Brasil foca em testes na defesa e deixa dúvidas no ataque para depois

Ibañez (E) e Bremer (ao fundo) disputam um lugar na Copa. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Francesa como os jogadores que a Seleção Brasileira enfrentará nesta quinta-feira (26), a palavra déjà vu significa aquela estranha sensação de viver uma situação com a impressão de que ela aconteceu no passado. O zagueiro gaúcho Ibañez viverá em Boston, às 17h, um déjà vu em verde e amarelo. Um ciclo depois, ele revive contra a França a expectativa de ir a uma Copa do Mundo.

Nos últimos dois amistosos antes da convocação para o Mundial do Catar, lá estava ele nos planos de Tite. Lá como cá, também está Bremer. Os dois disputam uma vaga na lista de zagueiros para o torneio.

Em 2022, o canelense entrou na partida contra a Tunísia, última antes da lista final. O zagueiro da Juventus foi utilizado contra Gana. Agora, disputam uma vaga no time para atuar ao lado de Léo Pereira, outro sem garantia de convocação.

Tite, na lista final, optou por Bremer. Outra vez, agora com Carlo Ancelotti, Ibañez corre por fora na disputa. Eram três anos sem ser chamado para a Seleção. Há três temporadas no Al-Ahli, da Arábia Saudita, parecia nome descartado.

— A gente sempre sonha e trabalha para poder estar aqui, representando a Seleção Brasileira. E foi o que eu mais pensei quando fui para a Arábia. Achei que ia me distanciar um pouco, mas acredito que trabalhando forte, com a máxima vontade dentro de campo, o retorno vem — destacou o defensor.

A lista de nomes certos na Copa varia entre 16 e 18 nomes. Há, portanto, entre oito e 10 vagas abertas. Apesar de Ancelotti ter relacionado novidades para enfrentar a França e a Croácia, na terça-feira (31), o miolo da defesa é o único setor com novidades.

Entre os nomes em busca de espaço, o lateral-esquerdo Douglas Santos e o volante Andrey Santos não são certezas, mas estão mais próximos da Copa do que os zagueiros. Mais à frente, os jovens Endrick e Rayan, e o centroavante Igor Thiago, terão menos tempo para mostrar serviço.