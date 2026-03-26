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Contra a França, Brasil foca em testes na defesa e deixa dúvidas no ataque para depois

Ibañez e Bremer disputam vaga entre os zagueiros nos dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa

Valter Junior

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