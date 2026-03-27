Como foi o desempenho de Luiz Henrique contra a França

Luiz Henrique entrou e teve boa atuação contra a França. MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O jogador que deu esperança de um resultado melhor do Brasil contra a França, em amistoso disputado na quinta-feira (26), foi Luiz Henrique. O atacante entrou no intervalo, no lugar do lesionado Raphinha, e deu uma nova cara para a Seleção Brasileira.

O resultado era negativo, com gol marcado por Mbappé no primeiro tempo. Pela ponta direita na maior parte do tempo — teve um momento pelo lado esquerdo —, o atacante brasileiro criou boas chances, com um chute no gol, defendido por Maignan, e uma bola para fora.

Luiz Henrique tentou três dribles e acertou todos. Nos passes, deu dois decisivos e criou uma grande chance, que foi o gol marcado por Bremer.

A derrota de 2 a 1 para a França poderia ter sido pior não fosse a entrada de Luiz Henrique, que praticamente garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026. A impressão deixada pelo atacante é de que pode ser considerado por Carlo Ancelotti como uma opção para mudar o jogo.

Na chance que teve como titular, contra o Japão, a produção foi bem abaixo. Além disso, o dono da posição é Estêvão, que não foi convocado nessa data Fifa por conta de uma lesão.