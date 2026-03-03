Como estão os rivais do grupo do Brasil na Copa do Mundo?

Marrocos é uma das potências africanas no futebol. FRANCK FIFE / AFP

O Brasil entra em campo na Copa do Mundo 2026 pela primeira vez no dia 13 de junho - e a cada dia que passa a expectativa da estreia aumenta. O adversário será Marrocos, o principal desafio do Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.

Restando 100 dias para o Mundial do Canadá, Estados Unidos e México começar, os adversários da Seleção Brasileira também vão se preparar nos amistosos da data Fifa de março, com exceção dos haitianos, que não têm nenhum jogo marcado.

Marrocos

Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos tem tudo para ser o maior desafio do time de Carlo Ancelotti na fase de grupos. Em março, a Seleção poderá ter um bom parâmetro do nível dos marroquinos, pois serão jogos contra Equador e Paraguai, adversários recorrentes do Brasil.

Um dos principais jogadores da equipe africana, o lateral-direito Achraf Hakimi, 27 anos, vive bom momento dentro de campo, mas polêmicas fora dele. O atleta do PSG será julgado na França por acusação de estupro.

A última competição dos marroquinos foi a Copa Africana de Nações, na qual ficaram em segundo lugar, após derrota para Senegal. Um dos destaques da seleção é Brahim Díaz, do Real Madrid, que, apesar de ter perdido pênalti decisivo na competição, é grande esperança de sucesso no Mundial.

Amistosos de Marrocos

27/03 - Marrocos x Equador

31/03 - Marrocos x Paraguai

Haiti

O segundo desafio da Canarinho será o Haiti, no dia 19 de junho. Um adversário considerado fácil, muito por conta da estrutura precária do futebol no país. Grande parte do elenco é formado por franceses que escolheram defender a seleção por serem filhos de haitianos.

Na data Fifa de março, o Haiti não terá nenhum amistoso e deve fazer os últimos testes apenas próximo do Mundial. Principal nome da equipe, Jean-Ricner Bellegarde atua na Premier League, no Wolverhampton. O meia de 27 anos tem 19 jogos disputados e apenas um gol marcado.

Escócia

O desafio final do Brasil é a Escócia, dia 24 de junho, que é uma certa ameaça por conta de boa parte do seus jogadores atuarem nas principais ligas da Europa.

Os escoceses farão dois amistosos em março, contra Japão e Curaçao. Existe a chance da equipe não contar com alguns dos seus principais jogadores durantes esses testes.

Scott McTominay tem lesão muscular na coxa e John McGinn está fora por problema no joelho, enquanto Che Adams se ausenta por lesão na panturrilha. Por outro lado, quem vive grande momento é o centroavante Lawrence Shankland, do Heart — líder da liga escocesa —, com quatro gols e uma assistência nas últimas seis partidas.

Amistosos da Escócia

28/03 - Escócia x Japão

30/03 - Escócia x Curaçao