Com tietagem da torcida a craque gaúcho, Seleção surpreende polícia e população local na chegada a Boston

Torcedores brasileiros recepcionaram delegação do Brasil. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— O que está acontecendo aqui? — perguntou um americano, espantado com a presença de mais de 500 brasileiros entoando cânticos em uma pequena rua do centro de Boston.

A festa por conta da chegada da Seleção Brasileira para o amistoso contra a França surpreendeu aos americanos e à polícia local, que teve dificuldades de isolar os torcedores e manter a via livre.

Quando o ônibus do Brasil apareceu nas imediações do hotel, as centenas de torcedores tentaram se aproximar, para ver os atletas, mas poucos conseguiram. Apenas os que chegaram cedo e pegaram um lugar perto da porta do hotel conseguiram acesso aos jogadores.

— Consegui um autógrafo do Danilo. Não consigo nem acreditar — disse um flamenguista, que se identificou como Iago, um dos privilegiados.

Além do lateral do Flamengo, apenas o gaúcho Raphinha, do Barcelona, se dirigiu aos torcedores para dar autógrafos e tirar fotos, sendo bastante tietado e causando um princípio de tumulto, rapidamente contornado pelos seguranças. Os demais passaram direto.

Após o desembarque da Seleção, os torcedores seguiram em frente ao hotel entrando cânticos. Houve até pedidos por Neymar.

— Neymar, Neymar, Neymar — cantou um grupo de torcedores, clamando pelo atacante do Santos, que não foi convocado por Ancelotti.

Em determinado momento, o bloqueio da rua incomodou a polícia de Boston.

— Vão para a casa, acabou — disse um policial.

A torcida atendeu ao pedido, afinal o agito já estava feito. Agora, a festa brasileira será apenas nesta quinta (26), às 17h, no Gilette Stadium, palco de Brasil x França.