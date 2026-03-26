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Na véspera
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Com tietagem da torcida a craque gaúcho, Seleção surpreende polícia e população local na chegada a Boston

Mais de 500 brasileiros acompanharam desembarque do time de Carlo Ancelotti, na véspera do amistoso com a França, nesta quinta (26)

Rodrigo Oliveira

Direto de Boston

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