Com seis mudanças, Seleção Brasileira está escalada para amistoso contra a Croácia

Seleção fará último jogo antes da convocação para a Copa. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Está definida a escalação da Seleção Brasileira para o último jogo antes da convocação para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti vai mandar a campo contra a Croácia, nesta terça (31), um time com seis mudanças em relação ao que perdeu para a França.

Na defesa, Bento assume o lugar de Ederson no gol e o zagueiro gaúcho Ibañez será testado na lateral direita na vaga que era de Wesley, cortado. Marquinhos, recuperado de lesão, volta à titularidade na zaga. Danilo vai compor o meio com Casemiro. E Luiz Henrique entra na vaga do lesionado Raphinha no ataque. Além disso, João Pedro ingressa no lugar de Martinelli.

A Seleção tem: Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.

Com oito substituições permitidas, Ancelotti vai promover os últimos testes nesta noite, a partir das 21h. Os desfalques são Raphinha e Wesley, cortados por lesão.