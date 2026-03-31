Com mudanças, Brasil encara a Croácia no teste final de Ancelotti antes de convocação para a Copa

Carlo Ancelotti já tem definido o time para a estreia da Copa do Mundo. RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

Quis o destino que o último adversário da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo fosse justamente o algoz mais recente. A Croácia, vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022 — ano em que eliminou o Brasil nas quartas de final — será a adversária da equipe de Carlo Ancelotti nesta terça-feira (31). A bola começa a rolar às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

O Brasil vem de uma derrota para França por 2 a 1, enquanto os croatas venceram a Colômbia pelo mesmo placar. Para o próximo amistoso, Ancelotti irá promover mudanças no time em comparação ao elenco que entrou em campo na última semana.

As ausências confirmadas são Raphinha e Wesley, ambos cortados por lesão. Luiz Henrique, que foi bem contra a França, e o gaúcho Ibañez, zagueiro que será improvisado na lateral, devem ser os substitutos. A única novidade no grupo é o jovem zagueiro Vitor Reis, que irá começar no banco de reservas.

O treinador italiano também garantiu a presença de Marquinhos na partida. Titular da equipe, ele não foi relacionado no último jogo por conta de dores no quadril. Ancelotti confirmou que o defensor e Vinícius Júnior, outro que sentiu nos últimos dias, jogarão contra a Croácia.

Provável escalação do Brasil

Natural de Canela, zagueiro Ibañez, do Al Ahli, da Arábia Saudita, deve ser titular na lateral direita. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Há quase 10 meses no cargo, Carlo Ancelotti fará a 10ª partida na Seleção e terá a 10ª escalação diferente. Durante a entrevista coletiva realizada na segunda-feira (30), o treinador não quis cravar os 11 iniciais, mas confirmou a sequência do esquema que tem utilizado: o 4-2-4.

— Não vou mudar o sistema. Mais que dizer quatro atacantes, eu diria uma equipe que trabalha forte na frente — destacou o italiano, que não descarta a possibilidade de ter um centroavante no elenco, desde que seja alguém de mobilidade.

A tendência é de que Ancelotti promova até cinco alterações na equipe. Na defesa, Marquinhos e Ibañez podem começar a partida. No meio, ao lado de Casemiro, o principal cotado é Danilo, do Botafogo, que entrou bem no segundo tempo contra a França. Já no ataque, Luiz Henrique e João Pedro despontam como prováveis novidades.

O Brasil deve ter: Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior.

O adversário

Desde que eliminou o Brasil no último Mundial, a seleção croata manteve o bom rendimento. Ainda sob o comando de Zlatko Dalic, que irá para a terceira Copa, o time deve ter na escalação desta terça os veteranos Luka Modrić e Ivan Perišić, além do lateral Josip Stanišić, do Bayern de Munique.

— Um dos melhores jogadores que treinei. Um profissional espetacular. Modric é único. No mercado mundial não tem um jogador como Modrić — disse Ancelotti, que treinou o meia croata no Real Madrid.

Nas Eliminatórias Europeias, a Croácia garantiu a vaga na Copa do Mundo de forma antecipada e terminou invicta. Foram sete vitórias e um empate em oito jogos. Após a vitória sobre a Colômbia, a seleção chegou a nove jogos de invencibilidade.

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Foco na Copa do Mundo

Após a partida contra a Croácia, a atenção muda para a convocação final, que será realizada em 18 de maio. Depois, a Seleção ainda fará amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, já nos Estados Unidos.

Assim como fez contra a França, Ancelotti terá o jogo desta terça como uma fase final de testes no elenco. Mesmo assim, ele confirma que o foco já está na Copa, em especial na estreia, que será contra Marrocos, em 13 de junho.

— Eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado. Para nós, o resultado mais importante de agora é o primeiro jogo da Copa do Mundo — garantiu o treinador.