Com goleiro do Inter na reserva, Uruguai busca empate com a Inglaterra em Wembley

O experiente Muslera jogou no lugar de Rochet. Henry NICHOLLS / AFP

Em um jogo equilibrado, o Uruguai lutou até o fim e empatou com a Inglaterra nos acréscimos, em Wembley. Do banco, o goleiro do Inter Rochet viu sua seleção empatar em 1 a 1, nesta sexta-feira (27), em primeiro amistoso da Celeste nesta data Fifa.

Os mandantes marcaram aos 36 minutos do segundo tempo, com Ben White. Porém, nos acréscimos, o lateral inglês cometeu pênalti em Viñas: Valverde cobrou e empatou. O Uruguai volta a campo na terça (31), diante da Argélia.

Como foi o jogo

O Uruguai entrou em campo com os titulares, mas com uma surpresa: Bielsa optou por colocar o experiente Muslera no lugar de Rochet. Já os ingleses, com uma convocação alternativa — sem destaques como Kane. Bellingham e Saka — foram com time misto para o confronto

Apesar de ter maior posse de bola, a Inglaterra não conseguiu transformar o volume de jogo em grandes chances. O Uruguai tentava reagir, mas também criou pouco. Os gols só saíram na reta final da partida em Wembley.

Aos 36 da segunda etapa, após bate-rebate em cruzamento de escanteio, Ben White abriu o placar. Aos 47, ele acertou um chute em Viñas na área e, com auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti. Valverde foi pra cobrança: chutou forte, no canto direito do goleiro inglês, para deixar tudo igual: 1 a 1. A Celeste aumentou o volume nos minutos finais e por pouco não virou o jogo.