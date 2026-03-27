Com dupla ex-Inter e jogador do Grêmio no banco, Paraguai vence a Grécia em amistoso

Em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a seleção paraguaia venceu a Grécia, nesta sexta (27), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, na Grécia, por 1 a 0.
A equipe sul-americana, única classificada para o Mundial no confronto, marcou o gol da vitória no começo da segunda etapa. Em cobrança de falta, o meia Diego Gómez optou pelo chute rasteiro e surpreendeu o goleiro adversário.
Entre os relacionados pelo técnico Gustavo Alfaro, o zagueiro do Grêmio, Balbuena, permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.
Em campo, dois atletas com passagens pelo Inter jogaram. O lateral-direito Alan Benítez, que deixou o clube recentemente, foi titular e deixou a partida apenas nos minutos finais.
Outro conhecido é o meia Maurício, que se naturalizou e disputou uma partida pelo Paraguai pela primeira vez. Ele entrou em campo por volta dos 15 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu ampliar o marcador ou criar grandes chances de ataque.
O Paraguai volta a campo na próxima terça-feira (31), às 15h, para enfrentar Marrocos. Será a última oportunidade pela seleção antes da convocação para a Copa do Mundo para Balbuena, Benítez e Maurício.