Com dupla do Inter no banco, Colômbia perde amistoso para o próximo adversário do Brasil

Jhon Arias marcou o único gol dos colombianos. Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Próxima adversária do Brasil, a Croácia venceu o primeiro dos dois amistosos que realizará neste mês. Nesta quinta-feira (26), a seleção europeia fez 2 a 1 na Colômbia, em partida disputada em Orlando, nos Estados Unidos.

Jhon Arias até abriu o placar para os sul-americanos, mas os croatas viraram o jogo com gols de Vušković e Matanović.

Dentre os 26 jogadores relacionados pelo técnico Nestor Lorenzo, da Colômbia, dois atletas do Inter permaneceram no banco de reservas os 90 minutos: Borré e Carbonero.

Em contrapartida, outros atletas que jogam no Brasil participaram do jogo. Fora Arias, que começou como titular, Carrascal, do Flamengo, e Andrés Gómez, do Vasco, ingressaram na segunda etapa.

Outros nomes conhecidos do torcedor brasileiro como James Rodríguez, ex-São Paulo, e Richard Ríos, ex-Palmeiras, foram titulares na derrota. No banco, o ex-Grêmio Campaz também não entrou em campo.