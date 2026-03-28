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Climão? Senegal desafia Confederação Africana antes de amistoso contra seleção treinada por ex-dupla Gre-Nal

Equipe levou para o Stade de France a taça da Copa Africana das Nações, que deveria ter sido enviada ao Marrocos

Zero Hora

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