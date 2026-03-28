Climão? Senegal desafia Confederação Africana antes de amistoso contra seleção treinada por ex-dupla Gre-Nal

Ler resumo

Edouard Mendy (E), capitão da seleção de Senegal, levanta a taça da Copa Africana de Nações, que deveria ter sido enviada ao Marrocos. JULIEN DE ROSA / AFP

A Federação Senegalesa de Futebol não aceitou a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de dar ao Marrocos o título que os senegaleses conquistaram em 18 de janeiro. Uma das provas é que a taça ainda não foi enviada para o país declarado vencedor pela CAF, em 17 de março, e foi exibida antes da partida contra o Peru, seleção treinada por Mano Menezes (ex-técnico de Grêmio e Inter) antes do amistoso entre as duas seleções, neste sábado (28).

A partida ocorre no Stade de France, em Saint-Denis, na França, e marca a estreia da seleção senegalesa com a segunda estrela no uniforme, em homenagem ao título.

É a estreia de Mano Menezes no comando da Seleção peruana. Ele assumiu o comando da equipe em 29 de janeiro, com o objetivo de formar um time para a Copa do Mundo de 2030. O Peru não se classificou para a disputa de 2026, que acontecerá no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Senegal jogará a Copa: está no grupo I, com França, Noruega e o vencedor do confronto entre Iraque e Bolívia.

Yotún, da seleção peruana, enfrenta defensores de Senegal, JULIEN DE ROSA / AFP

Entenda o caso

No dia 18 de janeiro, a final da Copa Africana das Nações ficou paralisada por cerca de 15 minutos, após a marcação de um pênalti a favor de Marrocos. Naquele momento, quase todos os jogadores senegaleses se dirigiram ao vestiário inconformados com a decisão da arbitragem.

Apenas o atacante Sadio Mane permaneceu em campo e chamou os companheiros para encerrar a partida. Eles voltaram e, após a confusão, o jogo foi retomado. Brahim Díaz desperdiçou o pênalti de cavadinha, e a arbitragem encerrou a partida, com o empate em 0 a 0.

Na prorrogação, logo nos primeiros minutos, Pape Gueye, de Senegal, marcou o gol do título. Mas e depois?

Recurso e W.O

A Federação Marroquina de Futebol entrou com recurso junto à CAF solicitando que fosse decretada a derrota de Senegal por W.O. A ação foi acatada na última terça-feira (17) e, com isso, Marrocos passa a ser o campeão da Copa Africana de Nações, com uma vitória por 3 a 0 na final.

A decisão oficial afirmou que dois artigos foram levados em consideração para a tomada de decisão. O 82, que determina que "se, por qualquer motivo, uma equipe deixar o campo antes do término programado da partida sem a permissão do árbitro, será considerada perdedora e será definitivamente eliminada da competição"; e o 84, que afirma que "a equipe que violar as disposições dos Artigos 82 e 83 será permanentemente excluída da competição" e "perde a partida por 3 a 0".

Senegal apela

Após a manifestação oficial, o técnico Pape Bouna Thiaw também "tomou providências". Na quinta-feira (19), ele entregou o troféu da Copa Africana de Nações a uma base militar senegalesa. Assim, ficou subentendido que a taça está "sob proteção do Exército".

Senegal apresentou um recurso na quarta-feira (25) na Corte Arbitral do Esporte (CAS) questionando a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF), que beneficiou o anfitrião.

Deixando a definição aberta, o CAS prometeu reavaliar a decisão do dia 17 de março da CAF, que disse "respeitar as regras que regem a resolução das disputas relacionadas às competições, em conformidade com a lei", para definir Marrocos o campeão, e prometeu um resposta justa e rápida para determinar para quem vai o título da Copa Africana das Nações.

Tabela da Copa do Mundo