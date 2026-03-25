Cinco promessas para ficar de olho nos jogos da repescagem europeia para a Copa do Mundo

Craque do Real Madrid, Arda Güler é o protagonista da Turquia. Miguel RIOPA / AFP

A última data Fifa antes da Copa do Mundo promete fortes emoções. A partir desta quinta-feira (26), a repescagem na Europa coloca frente a frente seleções pressionadas, que não conseguiram a classificação direta e agora têm uma última chance de seguirem vivas na corrida pelo Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Diferentemente do formato de grupos, a disputa ocorre em quatro chaves com semifinais e finais em jogo único. Apenas o campeão de cada chave se classifica, o que transforma cada confronto em uma decisão. Seleções como Itália, Suécia, Polônia, Ucrânia e Dinamarca entram em campo sob forte pressão.

Além do peso, a repescagem também serve como vitrine para jovens talentos no cenário mundial. Pensando nisso, Zero Hora separou cinco promessas que você poderá ver na repescagem europeia. A lista considera atletas com até 23 anos. Veja abaixo.

Arda Güler (Turquia)

A Turquia não participa de uma Copa do Mundo desde 2002 e vê na nova geração uma chance de mudar essa história. Com apenas 21 anos e já destaque no Real Madrid, Güler é o principal símbolo dessa renovação. Com criatividade e qualidade técnica, o meia tem capacidade de decidir jogos e pode ser o diferencial na busca pela vaga. Nesta temporada, em cinco partidas pelo seu país, soma três assistências e um gol.

Kenan Yildiz (Turquia)

Atacante é o artilheiro da Juventus. Isabella BONOTTO / AFP

Também inserido nesse contexto de reconstrução turca, Yildiz, da Juventus, representa a nova cara do ataque da seleção. Versátil e veloz, o atacante de 20 anos chega à repescagem como uma peça fundamental para tentar recolocar seu país em um Mundial após mais de duas décadas. Ele marcou três vezes nos últimos cinco jogos por sua seleção e é o terceiro na artilharia do Campeonato Italiano, com 10 bolas na rede até aqui, junto com outros três atletas.

Francesco Esposito (Itália)

Jovem é a esperança de gols da Azzuri. Piero CRUCIATTI / AFP

Fora das últimas duas Copas do Mundo, a Itália tenta evitar um novo fracasso histórico. Atacante da Inter de Milão, Esposito aparece como uma das opções dentro de um processo de renovação ofensiva. Com presença de área, o jogador de apenas 20 anos busca aproveitar a oportunidade para se firmar e contribuir em um momento de alta pressão. Nas eliminatórias, marcou três vezes em cinco partidas.

Jakub Kamiński (Polônia)

Meia-atacante tenta ir para sua segunda Copa. INA FASSBENDER / AFP

Um jogador maduro com apenas 23 anos. Presença constante nas convocações recentes, Kamiński é um dos destaques da Polônia e já estava na última Copa, em 2022. Atuando pelos lados do campo, o jogador do Köln, da Alemanha, se destaca pela velocidade e capacidade de drible. Nesta temporada, tem 12 participações em gols em 34 jogos.

Rasmus Højlund (Dinamarca)

Dinamarquês é o artilheiro do Napoli. Piero CRUCIATTI / AFP

Emprestado do Manchester United ao Napoli, Højlund já é um nome consolidado e chega como a maior esperança de gols da Dinamarca, reunindo força física e velocidade. Com 1,91m de altura e 23 anos, ele tem 19 gols e cinco assistências em 42 partidas nesta temporada. No Campeonato Italiano, divide a terceira colocação da artilharia com Nico Paz, Keinan Davis e Kenan Yildiz.

Confira os confrontos

Chave 1: Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia

Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia Chave 2: Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia

Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia Chave 3: Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo

Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo Chave 4: Dinamarca x Macedônia do Norte / República Tcheca x Irlanda