Cinco promessas para ficar de olho nos jogos da repescagem europeia para a Copa do Mundo

A última data Fifa antes da Copa do Mundo promete fortes emoções. A partir desta quinta-feira (26), a repescagem na Europa coloca frente a frente seleções pressionadas, que não conseguiram a classificação direta e agora têm uma última chance de seguirem vivas na corrida pelo Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Diferentemente do formato de grupos, a disputa ocorre em quatro chaves com semifinais e finais em jogo único. Apenas o campeão de cada chave se classifica, o que transforma cada confronto em uma decisão. Seleções como Itália, Suécia, Polônia, Ucrânia e Dinamarca entram em campo sob forte pressão.
Além do peso, a repescagem também serve como vitrine para jovens talentos no cenário mundial. Pensando nisso, Zero Hora separou cinco promessas que você poderá ver na repescagem europeia. A lista considera atletas com até 23 anos. Veja abaixo.
Arda Güler (Turquia)
A Turquia não participa de uma Copa do Mundo desde 2002 e vê na nova geração uma chance de mudar essa história. Com apenas 21 anos e já destaque no Real Madrid, Güler é o principal símbolo dessa renovação. Com criatividade e qualidade técnica, o meia tem capacidade de decidir jogos e pode ser o diferencial na busca pela vaga. Nesta temporada, em cinco partidas pelo seu país, soma três assistências e um gol.
Kenan Yildiz (Turquia)
Também inserido nesse contexto de reconstrução turca, Yildiz, da Juventus, representa a nova cara do ataque da seleção. Versátil e veloz, o atacante de 20 anos chega à repescagem como uma peça fundamental para tentar recolocar seu país em um Mundial após mais de duas décadas. Ele marcou três vezes nos últimos cinco jogos por sua seleção e é o terceiro na artilharia do Campeonato Italiano, com 10 bolas na rede até aqui, junto com outros três atletas.
Francesco Esposito (Itália)
Fora das últimas duas Copas do Mundo, a Itália tenta evitar um novo fracasso histórico. Atacante da Inter de Milão, Esposito aparece como uma das opções dentro de um processo de renovação ofensiva. Com presença de área, o jogador de apenas 20 anos busca aproveitar a oportunidade para se firmar e contribuir em um momento de alta pressão. Nas eliminatórias, marcou três vezes em cinco partidas.
Jakub Kamiński (Polônia)
Um jogador maduro com apenas 23 anos. Presença constante nas convocações recentes, Kamiński é um dos destaques da Polônia e já estava na última Copa, em 2022. Atuando pelos lados do campo, o jogador do Köln, da Alemanha, se destaca pela velocidade e capacidade de drible. Nesta temporada, tem 12 participações em gols em 34 jogos.
Rasmus Højlund (Dinamarca)
Emprestado do Manchester United ao Napoli, Højlund já é um nome consolidado e chega como a maior esperança de gols da Dinamarca, reunindo força física e velocidade. Com 1,91m de altura e 23 anos, ele tem 19 gols e cinco assistências em 42 partidas nesta temporada. No Campeonato Italiano, divide a terceira colocação da artilharia com Nico Paz, Keinan Davis e Kenan Yildiz.
Confira os confrontos
- Chave 1: Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia
- Chave 2: Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia
- Chave 3: Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo
- Chave 4: Dinamarca x Macedônia do Norte / República Tcheca x Irlanda
Produção: Leo Bender