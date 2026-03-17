"Chateado e triste": Neymar lamenta ausência em convocação, mas mantém confiança em ir à Copa do Mundo

A ausência na lista de Carlo Ancelotti incomodou Neymar. Em evento da Kings League, em São Paulo, nesta segunda-feira (16), o atacante do Santos admitiu estar chateado por ficar fora da convocação da Seleção Brasileira para os jogos do final de março, mas afirmou que segue trabalhando para estar na Copa do Mundo.
— Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente, eu fico chateado e triste de não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. O foco continua. Vamos conseguir nosso objetivo. Ainda tem a convocação final — disse Neymar.
Na temporada, o atleta de 34 anos disputou apenas quatro partidas pelo Santos e marcou dois gols. Ainda contribuiu com assistência para Gabigol no empate do Peixe contra o Corinthians, domingo (15).
Nesta segunda, no mesmo evento da Kings League em que deu a declaração sobre a ausência na lista de convocados, Neymar chegou marcar um gol de pênalti para a Furia, equipe em que é um dos presidente e acabou derrotada por 7 a 4. Ele entrou no jogo apenas para o "pênalti presidente".
Justificativa do professor
Assim como nas listas anteriores, Ancelotti afirmou que Neymar ainda pode recuperar a vaga na Seleção Brasileira, desde que atinja sua melhor condição física. O treinador destacou que a avaliação é física, não técnica.
— Neymar pode estar na Copa do Mundo também. Se ele pode chegar à próxima Copa do Mundo 100%, ele pode estar na Copa do Mundo. Por que não está nesta lista agora? Porque não está 100%. É preciso jogadores 100% agora. Mas como eu disse, na lista final o discurso é outro. Neymar tem que seguir trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em uma boa condição física — explicou.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲