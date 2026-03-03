Calendário da Seleção Brasileira: confira datas importantes até a estreia na Copa do Mundo  

A Seleção Brasileira entra na reta final de preparação para a Copa do Mundo, restando 100 dias para o torneio nesta terça-feira (3). O planejamento inclui treinos nos Estados Unidos, testes contra seleções tradicionais e a definição do grupo final de 26 jogadores que representarão o país na competição.
Entre 11 de junho e 19 de julho, Canadá, Estados Unidos e México receberão a maior edição do torneio, com 48 seleções. A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos.
Antes da lista definitiva, a comissão técnica pretende avaliar opções em diferentes setores do campo, especialmente nos amistosos de março, contra França e Croácia.
A convocação final ocorrerá em 19 de maio, seguida de um período de treinos intensivos na Granja Comary e amistoso diante do Panamá, no Maracanã, em 31 de maio, para ajustar a equipe antes da viagem para o Mundial, marcada para 1º de junho.
Às vésperas da Copa ainda há um último grande teste. O time de Ancelotti encara o Egito no dia 6 de junho.
Confira a agenda da Seleção até a Copa
- 16/03 - Convocação para amistosos
- 23/03 - Apresentação em Orlando
- 26/03 - Brasil x França, em Boston
- 31/03 - Brasil x Croácia, em Orlando
- 19/05 - Convocação para a Copa
- 25/05 - Início da preparação na Granja Comary
- 31/05 - Brasil x Panamá, no Maracanã
- 1º/06 - Viagem para os Estados Unidos
- 06/06 - Brasil x Egito, em Cleveland
- 13/06 - Estreia na Copa contra o Marrocos
O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Depois da estreia no dia 13, a Seleção enfrenta o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos no dia 24, contra a Escócia, em Miami.
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