Brasil e França disputam amistoso nesta quinta (26), às 17h. A partida será disputada no Gilette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira vem de um empate com a Tunísia, ainda no ano passado. Estêvão fez o gol brasileiro.
Escalações confirmadas para Brasil x França
Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Junior; Martinelli.
Técnico: Carlo Ancelotti.
França: Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouameni e Rabiot; Ekitke, Dembelé, Mbappé e Olise.
Técnico: Didier Deschamps.
Arbitragem para Brasil x França
Guido Gonzales Jr, auxiliado por Nick Uranga e Cory Richardson. VAR: Tim Ford (quarteto estadunidense)
Onde assistir a Brasil x França
- A Globo, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão;
- Acompanhe live em GZH a partir das 16h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h30min.