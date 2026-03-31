Brasil x Croácia hoje: horário e onde assistir ao amistoso da Seleção

Brasil e Croácia disputam amistoso nesta terça-feira (31), às 21h. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira vem de uma derrota por 2 a 1 para a França, na última quinta (26). Bremer fez o gol brasileiro. No mesmo dia e pelo mesmo placar, os croatas bateram a Colômbia.
Escalações para Brasil x Croácia
Brasil: Bento; Ibáñez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Danilo e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.
Croácia: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Caleta Car; Stanicic, Sucic, Perisic e Modric; Baturina, Budimir e Kramaric. Treinador: Zlatko Dalic.
Onde assistir a Brasil x Croácia
- A Globo, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão;
- Acompanhe live em GZH a partir das 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h30min.
Arbitragem para Brasil x Croácia
- Armando Villarreal, auxiliado por Ryan Graves e Kali Smith. VAR: Michael Radchuk (quarteto estadunidense).