Brasil é derrotado pela França de Mbappé em amistoso preparatório para a Copa do Mundo

País de Copa do Mundo. Cidade de Copa do Mundo. Estádio de Copa do Mundo. Adversário de Copa do Mundo. Que o resultado não seja de Copa do Mundo este do amistoso entre Brasil e França, nesta quinta-feira (26). Em Foxborough, na grande Boston, os franceses venceram por 2 a 1, no penúltimo jogo da Seleção antes da convocação para a Copa do Mundo.
Em busca de um lugar nessa lista, Bremer marcou o gol brasileiro, descontando a vantagem aberta por Mbappé e Ekitiké. Na terça, no último teste, o adversário será a Croácia.
Verde ou azul? Fica a dúvida sobre a cor do novo uniforme francês. Onde não há interrogações é na superioridade dos europeus sobre a Seleção Brasileira, desde o primeiro tempo. Em seu nono jogo à frente da Seleção, Ancelotti teve como rival um ex-jogador dos seus tempos de técnico da Juventus. Didier Deschamps está desde 2012 à frente do seu país.
Da escalação brasileira, apenas o goleiro Ederson, o volante Casemiro e o lateral Douglas Santos somavam partidas como profissionais quando Deschamps assumiu os Bleus.
O contraste da longevidade dos trabalhos se viu em campo. O Brasil não teve forças para contrapor o adversário no primeiro tempo. Os principais testes do técnico italiano foram na defesa, com a escalação de Léo Pereira e Bremer. A foto do gol de Mbappé, aos 31 minutos, mostra Bremer desesperado na cobertura na tentativa de evitar a cavadinha sobre Ederson. Léo Pereira errou o passe no início da jogada e está longe da bola na hora da finalização.
O lance foi um dos 22 toques franceses dentro da área brasileira na primeira metade do jogo. Em muitos momentos, foi uma rima de passes entre nomes oxítonos. Konaté passa para Dembélé, que toca para Mbappé, que tabela com Ekitiké. Tudo em alta rotação.
Na outra ponta do campo, o Brasil teve a bola na área francesa em apenas cinco oportunidades. Uma delas na primeira chance na tarde americana. Casemiro lançou Raphinha. O gaúcho rompeu a linha da grande área, mas chutou sobre o gol. Martinelli em uma tentativa de longe também levou perigo.
Segundo tempo
Uma balaca de Mbappé em um passe para trás era tudo que a França havia produzido nos primeiros 17 minutos do segundo tempo. A Seleção tinha um jogador a mais após a expulsão de Upabecano e estava a centímetros do empate.
Em um piscar de olhos, o time de Ancelotti tinha produzido mais perigo do que em todo o primeiro tempo. Martinelli bateu prensado. Força motriz da reação brasileira, Luiz Henrique obrigou Maignan a defender pela primeira vez.
A qualidade do pão francês está ligada à períodos de escassez antes da Revolução Francesa obrigou a população a criar técnicas de conservação. O time de Deschamps não desperdiçou no ataque. Em contra-ataque veloz, aos 20 minutos, Ekitiké saiu na cara do gol para fazer 2 a 0. Gritos pedindo Neymar foram ouvidos no estádio.
Fadado a derrota, Ancelotti utilizou os minutos finais para testar. Igor Thiago, Danilo e Ibañez entraram. De uma cobrança de falta do volante do Botafogo saiu o gol brasileiro, aos 32 minutos. Danilo alçou na segunda trave. Casemiro ajeitou e Bremer tocou para o gol.
O gol deixa a esperança de que a 77 dias da Copa haja tempo suficiente para tirar a diferença para a favorita França.
Amistoso para a Copa do Mundo — 26/3/2026
BRASIL (1)
Ederson; Wesley (Ibanñez, 26’/2ºt), Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (Gabriel Sara, 37'/2ºT) e Andrey Santos (Danilo, 26’/2ºt); Raphinha (Luiz Henrique, INT) e Gabriel Martinelli (João Pedro 17‘/2ºT), Matheus Cunha (Igor Thiago, 26’/2ºT) e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti
FRANÇA (2)
Maignan; Gusto (Kalulu, 45’/2ºT), Konaté, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni (Kanté, 12’/2ºT), Rabiot e Olise (Akliouche, 45’/2ºT); Dembélé (Lacroix, 12’/2ºT), Mbappé (Thuram 21’/2ºT), e Ekitiké (Doué, 21’/2ºT) Técnico: Didier Deschamps
GOLS: Mbappé, aos 31min do 1º tempo; Ekitiké, aos 20min, e Bremer aos 32min do 2º tempo
CARTÕES AMARELOS: Léo Pereira, Casemiro, Bremer, Ibañez (B); Konaté (F)
CARTÕE VERMELHO: Upamecano (F);
ARBITRAGEM: Guido Gonzales Jr, auxiliado por Nick Uranga e Cory Richardson. VAR: Tim Ford (quarteto dos EUA)
PÚBLICO: 66.713
LOCAL: Gilette Stadium, Foxborough, na grande Boston, Estados Unidos.