Bósnia e Itália se enfrentam nesta terça-feira (31), às 15h45min, em jogo válido pela repescagem da Copa do Mundo. A partida ocorre no Estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia e Herzegovina.
Fora dos últimos dois Mundiais, a Itália tenta evitar um novo vexame e retornar ao maior torneio entre seleções. O vencedor do confronto entrará no Grupo B da Copa, ao lado do Canadá, Catar e Suíça.
Escalações para Bósnia x Itália
Bósnia: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.
Itália: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Esposito (Retegui). Técnico: Gennaro Gattuso.
Onde assistir a Bósnia x Itália
- O SporTV anuncia a transmissão.