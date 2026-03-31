"Apocalipse", "Tragédia": veja a reação da imprensa à terceira ausência consecutiva da Itália na Copa do Mundo

Tetracampeã mundial, a Itália está fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Novamente, cai na repescagem europeia: o vexame da vez foi contra a Bósnia, nos pênaltis, após empate em 1 a 1, fora de casa. Os jornais pelo mundo, principalmente na Itália, não pouparam adjetivos para definir a eliminação da Azzura.
Com o revés para a Bósnia e fora de mais um Mundial, a seleção italiana estampou manchetes melancólicas na imprensa internacional.
Diante desse cenário, Zero Hora mostra algumas das principais repercussões em sites esportivos. Veja abaixo.
Gazetta (Itália)
"Derrota histórica"
Sky Sports (Inglaterra)
Portal inglês foi direto: Itália fora da Copa.
Corriere della Sera (Itália)
Portal usou a palavra "apocalipse" para definir a terceira queda consecutiva da seleção italiana na repescagem
Corriero dello Sport (Itália)
"Outro fracasso".
Olé (Argentina)
"Outro fracasso".
As (Espanha)
Jornal espanhol utilizou famosa expressão italiana.
A Bola (Portugal)
Marca (Espanha)
"O maior drama do futebol mundial"