Ancelotti perde dois jogadores para o amistoso contra a Croácia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta (27) os cortes do lateral direito Wesley, da Roma, e do atacante Raphinha, do Barcelona. Ambos serão desfalques para o amistoso contra a Croácia na próxima terça-feira em Orlando, nos Estados Unidos.
Conforme o comunicado, ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Após realizarem exames, foram constatadas lesões musculares nos dois jogadores.
O lateral e o atacante estão liberados para seguirem o tratamento e não serão substituídos por outros atletas.
Na quinta, Ancelotti havia convocado o zagueiro Vitor Reis, do Girona, para compor o elenco da Seleção Brasileira. O Brasil foi derrotado por 2 a 1 no primeiro dos amistosos da data Fifa, contra a França.