Ancelotti perde dois jogadores para o amistoso contra a Croácia

Raphinha sentiu lesão ainda no primeiro tempo. Foto por MICHAEL OWENS / / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta (27) os cortes do lateral direito Wesley, da Roma, e do atacante Raphinha, do Barcelona. Ambos serão desfalques para o amistoso contra a Croácia na próxima terça-feira em Orlando, nos Estados Unidos.

Conforme o comunicado, ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Após realizarem exames, foram constatadas lesões musculares nos dois jogadores.

O lateral e o atacante estão liberados para seguirem o tratamento e não serão substituídos por outros atletas.