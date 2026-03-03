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Ancelotti fala sobre os últimos preparativos da Seleção para a Copa do Mundo: "Momento de observação"

Treinador italiano deu declaração para os canais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Zero Hora

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