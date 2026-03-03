Ancelotti fala sobre os últimos preparativos da Seleção para a Copa do Mundo: "Momento de observação"

Ancelotti convocará a Seleção para os amistosos. Roberto Schmidt / AFP

Faltando 100 dias para a sua primeira Copa do Mundo à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti terá um período para fazer seus últimos testes antes do Mundial.

A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos. Antes da lista definitiva, a comissão técnica pretende avaliar opções em diferentes setores do campo, especialmente nos amistosos de março, contra França e Croácia.

Para marcar a data, Ancelotti conversou com os canais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e falou sobre a preparação.

— Agora temos que fazer uma avaliação dos jogadores que estão jogando, dos jogadores que estão lesionados, que estão recuperando. É um momento de observação, obviamente temos que fazer bem os dois jogos amistosos que temos contra a França e Croácia também e mirar as partidas dos jogadores que podem estar na Copa do Mundo em junho — disse Ancelotti nesta terça-feira (3).

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Depois da estreia no dia 13, a Seleção enfrenta o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos no dia 24, contra a Escócia, em Miami.

Confira a agenda da Seleção até a Copa

16/3 - Convocação para amistosos

23/3 - Apresentação em Orlando

26/3 - Brasil x França, em Boston

31/3 - Brasil x Croácia, em Orlando

19/5 - Convocação para a Copa

25/5 - Início da preparação na Granja Comary

31/5 - Brasil x Panamá, no Maracanã

1º/6 - Viagem para os Estados Unidos

06/6 - Brasil x Egito, em Cleveland

13/6 - Estreia na Copa contra o Marrocos