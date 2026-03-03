Ancelotti fala sobre os últimos preparativos da Seleção para a Copa do Mundo: "Momento de observação"

Faltando 100 dias para a sua primeira Copa do Mundo à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti terá um período para fazer seus últimos testes antes do Mundial.
A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos. Antes da lista definitiva, a comissão técnica pretende avaliar opções em diferentes setores do campo, especialmente nos amistosos de março, contra França e Croácia.
Para marcar a data, Ancelotti conversou com os canais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e falou sobre a preparação.
— Agora temos que fazer uma avaliação dos jogadores que estão jogando, dos jogadores que estão lesionados, que estão recuperando. É um momento de observação, obviamente temos que fazer bem os dois jogos amistosos que temos contra a França e Croácia também e mirar as partidas dos jogadores que podem estar na Copa do Mundo em junho — disse Ancelotti nesta terça-feira (3).
O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Depois da estreia no dia 13, a Seleção enfrenta o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos no dia 24, contra a Escócia, em Miami.
Confira a agenda da Seleção até a Copa
- 16/3 - Convocação para amistosos
- 23/3 - Apresentação em Orlando
- 26/3 - Brasil x França, em Boston
- 31/3 - Brasil x Croácia, em Orlando
- 19/5 - Convocação para a Copa
- 25/5 - Início da preparação na Granja Comary
- 31/5 - Brasil x Panamá, no Maracanã
- 1º/6 - Viagem para os Estados Unidos
- 06/6 - Brasil x Egito, em Cleveland
- 13/6 - Estreia na Copa contra o Marrocos
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