Ancelotti define novo planejamento para Endrick na Seleção

Atacante começou a treinar em nova função na Seleção. PATRICK T. FALLON / AFP

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, tem novos planos para o jovem atacante Endrick, 19 anos. Utilizado em ciclos anteriores de forma centralizada, o garoto treina, em Orlando, como ponta-direira, função que desempenha desde o início do ano no Lyon-FRA.

— Eu conhecia o Endrick como atacante central, mas agora ele está jogando mais aberto, pelo lado, e também está fazendo bem essa função — disse Ancelotti, que comandou o atleta no Real Madrid.

O treinador, porém, afirma que a função de ponta requer novas atribuições do jovem.

— Obviamente, é uma posição que exige mais trabalho defensivo. Para a idade que tem e para a estrutura física que possui, ele está fazendo o que pode. E estamos vendo uma evolução muito boa — completou.

Futura geração

Ancelotti colocou Endrick no rol de atletas que fazem parte do futuro da Seleção Brasileira.

— Como muitos outros, ele será o futuro da Seleção, sem nenhuma dúvida. Temos jovens muito interessantes para o futuro. Alguns estão aqui, como Endrick e Rayan, mas há outros que talvez não pareçam tão jovens, como Igor Thiago, João (Pedro), Wesley — finalizou.

O Brasil enfrenta a Croácia nesta terça-feira (31), às 21h, no Estádio Camping World, em Orlando. Será o último amistoso antes da convocação final da Copa do Mundo, prevista para o dia 18 de maio.