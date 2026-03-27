Ancelotti convoca zagueiro para amistoso da Seleção Brasileira contra a Croácia

Vitor Reis já venceu título pela seleção sub-17. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira terá uma novidade entre os relacionados para a partida contra a Croácia, que ocorrerá na próxima terça-feira (31). O zagueiro Vitor Reis, de 20 anos, foi chamado por Carlo Ancelotti nesta quinta (26), horas após a derrota para a França.

O jovem defensor assume o lugar de Gabriel Magalhães, convocado inicialmente, mas que foi cortado por dores no joelho e que não havia sido substituído na lista.

Vitor Reis foi formado pelo Palmeiras e vendido ao Manchester City em janeiro de 2025. Segundo o ge.globo, a negociação girou na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões na cotação da época), o que tornou a maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro.

No clube inglês, o zagueiro foi pouco aproveitado em função da idade e acabou emprestado ao Girona, da Espanha, na metade de 2025. Na equipe espanhola, Vitor Reis é titular absoluto e já disputou 29 jogos nesta temporada, além de ter marcado um gol e dado uma assistência.