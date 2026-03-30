Ancelotti confirma Danilo na lista final da Copa do Mundo: "Joga em todas as posições da defesa"

Pelo menos um dos 26 atletas que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 já está oficialmente definido. O lateral Danilo, do Flamengo, foi confirmado nesta segunda (30) na lista final pelo técnico Carlo Ancelotti.
— Danilo está com certeza na lista final dos 26 porque eu gosto dele como jogador, pelo caráter, pela personalidade e pelo jogo. É um atleta que pode atuar em todas as posições da defesa. Por isso, está entre os nove defensores — confirmou Ancelotti, em Orlando, na coletiva oficial de véspera do amistoso contra a Croácia, marcado para esta terça (31).
Na entrevista, realizada no palco do jogo, o Estádio Camping World, o treinador indicou ainda ter definida escalação da estreia no Mundial contra o Marrocos, no dia 13 de junho, assim como a base da lista final dos 26, que será anunciada em 18 de maio.
— Hoje temos uma ideia muito clara. Tenho a escalação bastante definida para o primeiro e temho também bastante definida a lista final. Estamos em um caminho correto. Temos que melhorar obviamente, mas temos uma ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo — declarou o italiano.
Mudanças
Para o jogo contra a Croácia, Ancelotti não antecipou a escalação, mas confirmou que haverá mudanças em relação à derrota para a França, na quinta (26), em Boston.
— A escalação de amanhã eu não vou dizer, porque ainda não falei com os jogadores. Vamos fazer mudanças, mas o sistema não vai mudar — finalizou.
Os treinos em Orlando indicam uma formação com o gaúcho Ibañez improvisado na lateral direita e com o zagueiro Marquinhos, o volante Danilo e os atacantes Luiz Henrique e João Pedro como novidades.
O provável time
Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior.
Brasil e Croácia enfrentam-se nesta terça (31), às 21h (horário de Brasília), no estádio Camping World, em Orlando.