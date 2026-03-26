Ancelotti aponta pontos positivos, mas quer mais da Seleção após derrota para a França: "Não estamos contentes"

Ancelotti utilizou cinco novos jogadores contra a França. RAFAEL RIBEIRO / CBF/Divulgação

O mais importante foi dar minutos para Léo Pereira, Bremer, Ibañez, Igor Thiago e Danilo, mas não se pode descolar o espaço para experiências de alguns recortes na derrota por 2 a 1 do Brasil para a França, nesta quinta-feira (26). Na cerca de uma hora em que as duas seleções tiveram 11 jogadores, o time de Carlo Ancelotti mais apanhou do que bateu no jogo disputado em Boston.

A expulsão de Upamecano não deu tanto respiro para a defesa brasileira, mas aumentou o espaço para os atacantes. Na soma de tudo, Ancelotti se mostrou satisfeito antes da convocação final para a Copa do Mundo. Ainda assim, o italiano não escondeu o incômodo pela derrota.

— Não estamos contentes, mas o resultado não era a coisa mais importante. O resultado mostra o que fizemos bem e o que não fizemos bem. Faltou um pouco de vigilância para o contra-ataque. Em termos gerais, estou satisfeito — analisou.

O placar não animou os brasileiros presentes no Gilette Stadium. Após o segundo gol francês, gritos pedindo por Neymar foram ouvidos. No apito final, alguma vaias ecoaram.

A visão de Ancelotti é oposta. Ele acredita que o apresentado em campo mostra a força do Brasil para o torneio com início daqui a 77 dias.

— O jogo de hoje deixa claro, para mim, que podemos competir com as melhores equipes do mundo. Não tenho nenhuma dúvida. Competimos até o fim — destacou.

De todos os testados, o zagueiro Bremer teve o maior destaque. Foi dele o gol da Seleção, após Mbappé e Ekitiké abrirem 2 a 0. Além de mais estável do que Léo Pereira, apresentou presença ofensiva nos minutos finais, quase buscando o empate.

Ancelotti não fez análise específica sobre nenhum dos "novatos". Optou por dizer que a lista definitiva não está fechada e que estará observando a todos nas próximas semanas.

— Temos que olhar os próximos dois meses. As competições mostraram os jogadores que podem estar com o Brasil na Copa do Mundo. Há muita concorrência.

O Brasil volta a jogar na terça-feira, contra a Croácia, em Orlando. Raphinha sentiu um desconforto muscular e passa a ser dúvida. Será o último teste antes da revelação dos convocados para a Copa, em 19 de maio. Até lá, Ancelotti estará de olhos bem abertos.