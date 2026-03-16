Ancelotti admite ter dúvidas sobre os convocados para a Copa do Mundo 

Ancelotti tem uma estrutura de time bem definida, mas segue com dúvidas em alguns setores. Mauro PIMENTEL / AFP

Carlo Ancelotti ainda tem dúvidas sobre a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Na convocação desta terça-feira (16), para os amistosos da data Fifa de março, as principais novidades foram no ataque. Porém, ainda sem a presença de Neymar.

— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Por que não chamei? Porque ele não está 100%. A lista final é outro discurso. Neymar tem que seguir trabalhando — explicou o treinador italiano.

Para os jogos contra França e Croácia, no fim do mês, nos Estados Unidos, Endrick, Igor Thiago e Rayan foram atacantes chamados por conta do bom momento no futebol europeu. Estêvão, que vinha sendo titular no time de Ancelotti, ficou de fora por conta de lesão. Outra ausência foi a de Bruno Guimarães, pelo mesmo motivo.

Um dos testados pelo treinador para a vaga de volante será Gabriel Sara, destaque do Galatasaray, da Turquia. Outro nome convocado para a posição é Danilo, do Botafogo, que já vestiu a Amarelinha em outro momento.

— A estrutura da equipe é bastante clara. Tem muitas opções ofensivas, um pouco menos no meio-campo e uma disputa mais clara entre os laterais — afirmou Ancelotti.

Na defesa, setor no qual Ancelotti ainda tem dúvidas, o treinador chamou os zagueiro Ibañez, do Al-Hilal, Léo Pereira, do Flamengo, e Bremer, da Juventus, deixando de fora Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que vinha sendo chamado com frequência.

Outra ausência sentida foi a de Lucas Paquetá, que ficou de fora após a chegada no Flamengo, onde ainda não desempenhou bem.

O Brasil enfrentará a França, no dia 26, e a Croácia, no dia 31. Depois disso, a Seleção será convocada de maneira definitiva para a Copa, no dia 18 de maio, e fará dois amistosos antes dos jogos oficiais do Mundial.

Veja a lista de convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahce)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meias

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Andrey Santos (Chelsea)

Atacantes