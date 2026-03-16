Copa do Mundo

Os escolhidos
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Ancelotti admite ter dúvidas sobre os convocados para a Copa do Mundo 

Treinador divulgou nesta segunda-feira a lista para os amistosos contra a França, no dia 26, e a Croácia, no dia 31 de março

Alex Torrealba

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