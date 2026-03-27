Algoz na última Copa, Croácia chega embalada para enfrentar a Seleção Brasileira

Modric segue como expoente técnico da equipe. Foto por MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / / AFP

O Brasil terá pela frente seu algoz na última Copa do Mundo. Em amistoso na próxima terça (31), encara a Croácia em Orlando, nos Estados Unidos.

Pouco menos de quatro anos separam os dois jogos, mas os croatas passaram por bem menos mudanças do que a Seleção Brasileira que tem Ancelotti há menos de um ano no comando.

Treinador das duas últimas campanhas da Croácia em Copas (vice em 2018 e terceiro em 2022), Zlatko Dalic irá para seu terceiro Mundial em busca do título inédito para os croatas.

A campanha nas eliminatórias europeias foi animadora. Os europeus se classificaram de forma direta e invicta para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. Com 22 pontos, foram sete vitórias, um empate e só quatro gols sofridos em oito jogos.

Testes contra a Colômbia

O primeiro amistoso do ano — vitória contra a Colômbia, de virada, por 2 a 1 — teve uma equipe repleta de testes por parte do treinador croata. Ele optou por esquema com três zagueiros, que teve a seguinte formação: Livakovic, Erlic, Vuskovic, Pongracic, Marco Pasalic, Sucic, Moro, Perisic, Vlasic, Matanovic e Mario Pasalic.

Desses, apenas três foram titulares contra o Brasil na Copa de 2022. Na quinta, por exemplo, Modric foi reserva e entrou no decorrer da partida em Orlando. Além do camisa 10 do Milan, o destaque também fica para Josip Stanisic, do Bayern de Munique, e Mario Pasalic, da Atalanta.