Alex Sandro é cortado da Seleção, e Ancelotti convoca outro lateral esquerdo que atua no futebol brasileiro

Kaiki, do Cruzeiro, é novidade na lista de Ancelotti. Gustavo Martins / Cruzeiro

Durante a madrugada desta segunda-feira (23), a CBF anunciou uma mudança na convocação da Seleção Brasileira para a data Fifa de março. Alex Sandro, do Flamengo, foi cortado. Kaiki, do Cruzeiro, substituirá o jogador.

O lateral-esquerdo se lesionou na partida de domingo (22), contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

— O Alex Sandro, após uma disputa de bola com o Yuri (Alberto), sentiu uma dor na coxa direita. Durante o jogo ela foi se acentuando e no intervalo examinamos ele, que tinha uma dor na região, bem leve. Para não arriscar, solicitamos a substituição e ele está indo agora fazer uma ressonância para avaliar melhor se ele tem lesão e o grau dela — afirmou Fernando Sassaki, médico do Flamengo.

Com isso, Kaiki, 23 anos, que foi destaque do clube mineiro em 2025, recebeu a primeira chance de representar a Seleção principal. Ele embarca para Orlando, nos Estados Unidos, nesta segunda.