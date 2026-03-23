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Alex Sandro é cortado da Seleção, e Ancelotti convoca outro lateral esquerdo que atua no futebol brasileiro

Jogador do Flamengo se lesionou na partida contra o Corinthians e será substituído por Kaiki, do Cruzeiro

Zero Hora

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