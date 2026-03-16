Álbum da Copa do Mundo tem pré-venda divulgada

Álbum ainda não teve preços divulgados Panini / Reprodução

A Panini anunciou nesta segunda-feira (16) que o álbum da Copa do Mundo de 2026 terá pré-venda a partir de 1º de abril. A coleção contemplará as 48 seleções classificadas para a competição que será realizada entre junho e julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A coleção será lançada em abril porque só ali será possível saber os participantes. Restam seis vagas a ser preenchidas (ou sete, se o Irã realmente não disputar).