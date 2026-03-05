Adversário do Brasil na Copa do Mundo fica sem treinador a três meses do Mundial

Walid Regragui estava na seleção marroquina desde 2022. Karim Jaafar / AFP

O técnico Walid Regragui anunciou nesta quinta-feira (5) a sua saída da seleção marroquina. Faltando três meses para a Copa do Mundo, Marrocos vai atrás de um novo treinador para comandar a equipe, que está no Grupo C. O país é o adversário do Brasil na estreia e ainda fará confrontos contra Escócia e Haiti.

Regragui usou suas redes sociais para confirmar a saída. Ele deixa o Marrocos após 58 jogos, com 42 vitórias, e após surpreender o planeta na Copa do Mundo passada, no Catar, quando levou a equipe até a inédita semifinal para uma seleção africana, deixando pelo caminho as fortes Espanha, nas oitavas, e Portugal, nas quartas.

Na fase de grupos, Marrocos ainda ganhou de Bélgica e Canadá, além de empatar com a Croácia, então vice-campeã. As únicas derrotas foram na semifinal com a França (2 a 0) e na disputa de terceiro lugar em reencontro com a Croácia (2 a 1).

Depois de não aceitar pedidos de demissão de Regragui, a Real Federação Marroquina de Futebol (RFMF) acabou se conformando com a saída. O técnico havia dito que deixaria o cargo caso a seleção não ganhasse a Copa Africana de Nações disputada em Rabat. Na ocasião, a equipe perdeu para Senegal, na prorrogação.

O técnico fez posts nas redes sociais sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022 — a Copa do Mundo foi em novembro e dezembro:

"Sempre, Marrocos. Deus, pátria e rei. Obrigado."

Capitão da seleção marroquina e jogador do PSG, o lateral-direito Hakimi fez uma publicação de despedida para Regragui:

"Walid Regragui, obrigado pelo trabalho excepcional que você realizou à frente da seleção marroquina. Sua liderança, paixão e visão inspiraram não apenas os jogadores, mas também um país inteiro e milhões de fãs ao redor do mundo. Obrigado por acreditar no talento marroquino, por fortalecer o espírito de equipe e por demonstrar que, com disciplina, trabalho e, acima de tudo, com niya (espírito), grandes coisas podem ser alcançadas. Você deixou uma marca inesquecível na história do futebol marroquino. Obrigado por nos fazer sonhar e por vestir as nossas cores com tanto orgulho", completou o jogador."

Brasil e Marrocos estreiam na Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.