"A Copa será uma lente de aumento sobre tudo que Trump fizer," diz ex-conselheiro da Casa Branca

Os atos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos próximos meses serão analisados com uma "lupa" pela opinião pública mundial em função da Copa do Mundo 2026. Ao menos até a bola rolar.
A avaliação é do ex-conselheiro da Casa Branca, Victor Cha, 66 anos. Ex-membro do Conselho de Segurança Nacional no governo George W. Bush, o cientista político de 66 anos afirmou em entrevista exclusiva a Zero Hora nesta sexta (27), que, antes de grandes eventos esportivos, os governos do país-sede costumam ser avaliados de forma mais criteriosa pela mídia.
— É comum isso nos meses que antecedem a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Como os jogos ainda não começaram, o foco não está no esporte, mas em todo o resto. Haverá agora uma lente de aumento sobre tudo o que Donald Trump fizer. E líderes como ele precisam estar preparados pra isso —disse Cha, que hoje comanda os debates de geopolítica e de política externa no Centro de Estudos Estratégico Internacionais, sediado em Washington.
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A avaliação ocorre em meio a um cenário internacional de tensão, com conflitos no Oriente Médio e debates internos nos Estados Unidos sobre imigração e segurança, temas que tendem a ganhar ainda mais visibilidade até o Mundial.
Segundo o cientista político, que é autor do livro Beyond the Final Score (Além do Ponto Final, em tradução livre), sobre o impacto geopolítico das Olimpíadas 2008 em Pequim, a atenção da opinião pública tende a se concentrar nos próximos meses em temas sensíveis da política americana.
— Vai haver foco nas políticas de imigração, nas tarifas, na guerra com o Irã, em Gaza, na fronteira com o México, nas relações com o Canadá, com os aliados da OTAN, com os parceiros na Ásia. Tudo se torna ampliado e examinado de forma crítica — completou.
Ao mesmo tempo, Cha avalia que a Copa também pode representar uma oportunidade política para Trump.
— O presidente Trump vê a Copa do Mundo como uma chance de construir um legado, porque ele é muito focado nisso. Mas se a Copa vai acabar ajudando ou prejudicando os líderes políticos dos países-sede é algo totalmente imprevisível. Esses grandes eventos esportivos podem ter consequências grandes para o bem e para o mal para seus líderes — pondera.
Apesar da pressão no período pré-torneio, o especialista afirma que a dinâmica muda completamente com o início da competição, quando o interesse global passa a se concentrar no futebol.
— O lado positivo para ele (Trump) é que, quando a competição começa, o foco muda todo para os jogos — finaliza Cha.