Copa do Mundo

EUA em foco
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"A Copa será uma lente de aumento sobre tudo que Trump fizer," diz ex-conselheiro da Casa Branca

Victor Cha, ex-integrante do Conselho de Segurança Nacional no governo Bush e autor sobre esporte e geopolítica, vê o Mundial como vitrine de pressão e críticas ao presidente norte-americano

Rodrigo Oliveira

De Washington

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