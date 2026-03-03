A 100 dias do começo, Copa do Mundo tem mais perguntas do que respostas

Brasil estreia na Copa de 2026 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Daqui a 100 dias falaremos todos sobre o mesmo assunto? Das 16h de 11 de junho, uma quinta-feira, às 16h de 19 de julho, um domingo, os temas comuns do cotidiano ficarão um pouco menos importantes. Como a cada quatro anos, o que importa por um mês (dessa vez um mês e pouco) é a Copa do Mundo.

Quando México e África do Sul se encontrarem no histórico Estádio Azteca, o primeiro a receber três vezes uma abertura de Mundial, nossos olhos estarão voltados para a América do Norte. Mas até lá, há muito o que ser questionado, dentro e fora de campo. A interrogação é tão simbólica nesta data que parece ser impossível não começar cada tema com uma pergunta.

A primeira dessas perguntas que março deixa para junho é:

Vai ter Copa mesmo?

Com os conflitos dos Estados Unidos, o país com mais sedes, estão cada vez mais frequentes os questionamentos sobre a realização do Mundial no país de Donald Trump. O México também viveu dias conturbados após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Até o Canadá está sob tensão com as taxações dos EUA.

E os países em guerra?

O Irã é o caso mais latente. Classificado para a Copa, o país está em guerra com os anfitriões Estados Unidos. Publicações internacionais afirmam que a Fifa trabalha com um plano B em caso de desistência dos iranianos.

Afora os aspectos geopolíticos e até mesmo à dúvida sobre a capacidade dos EUA em receber o evento com esse ambiente (e até mesmo a moralidade disso), como está dentro de campo? Que, na verdade, deveria ser o único quando se fala de uma competição esportiva.

Argentina de Messi vai em busca do tetra. Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Quem pode desbancar a Argentina?

França? Alemanha? Portugal? Qual delas impedirá o tetra dos hermanos? Por falar em tetra, a Itália finalmente estará de volta? Em março, a 80 dias da Copa, serão conhecidos os últimos participantes.

E o Brasil?

Pela primeira vez na história, um estrangeiro treinará a Seleção em uma Copa. Carlo Ancelotti sabe o peso disso. Está tendo, em 2026, a experiência completa. Esteve no camarote do Carnaval, é garoto-propaganda de cerveja, já recebeu pressão de artistas para a convocação de algum jogador. É o pacote total. Mas justamente por não ser brasileiro, espera-se uma resistência maior e um manejo melhor das dificuldades do período.

Ancelotti esteve no camarote do Carnaval. NELSON ALMEIDA / AFP

Quantas vagas estão abertas na Seleção?

Oito? Nove? Dez? E, claro, a pergunta mais repetida do futebol brasileiro: Neymar vai?

Com tanta dúvida, tanto debate, tanto mistério, só resta mesmo perguntar: quanto tempo demora para passar esses 100 dias?