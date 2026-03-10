10 anos do adeus ao gênio sem Copa: o legado de Johan Cruyff na história do futebol

Torcedor do Barcelona se emociona com a morte de Cruyff, em 2016. Lluis gene / AFP

Raros são os jogadores a não vencerem a Copa do Mundo e que, ao não terem o título, quem leva a pior é o próprio Mundial. Azar da Copa por não ter Johan Cruyff como um dos seus maiores campeões. Nesta terça-feira (24), completam-se 10 anos da morte do homem que tem impresso no futebol o seu DNA até os dias de hoje.

Entrar para a história como campeão é natural, mas grudar na memória após uma campanha sem título não é tão comum. Em Copas, a amarga honra cabe à Hungria de 1954, ao Brasil de 1982 e à Holanda de 1974, cujo cérebro do time era o atacante da icônica camisa 14.

O time vice-campeão mundial na década de 1970 implementou o chamado "futebol total". A pressão alta tão difundida atualmente surgiu em uma época em que o goleiro podia pegar a bola com a mão quando recuado por um companheiro.

Cruyff era a peça-central do time. Comandada por Rinus Michels, aquela Holanda, além do alto pode de marcação, tinha uma alta rotatividade dos jogadores em campo. Os jogadores não guardavam posição. A rotação ganhou o apelido de "Carrossel Holandês".

Na final, a também lembrada "Laranja Mecânica" perdeu para a Alemanha, de Franz Beckenbauer, por 2 a 1. Foi a primeira e única Copa de Cruyff.

Mas não foi a primeira nem a última vez que Cruyff deixou sua marca no futebol. Aquela Holanda era a continuação da mecânica implementada pelo Ajax, tricampeão europeu.

A genialidade se estendeu para os seus dias de treinador. Principalmente no fim dos anos 1980 e início dos 1990, quando comandou o Barcelona. No clube espanhol, onde havia jogado, encontrou um volante chamado Pep Guardiola. Ali plantou as sementinhas do futebol total.

Aquela ideia ficou adormecida por algum tempo até Guardiola pendurar as chuteiras e virar treinador. Conceitos daquela Holanda foram aplicados no futebol moderno com títulos na Espanha, Alemanha e Inglaterra.

Cruyff morreu há 10 anos, de um câncer no pulmão, mas o seu futebol segue vivo até hoje.