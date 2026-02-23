Tour da taça da Copa do Mundo faz primeira parada no Brasil

A atual taça, dada desde 1974 e substituta da Jules Rimet, ficará exposta no espaço anexo ao Estádio do Pacaembu. João Praetzel / Agencia RBS

O troféu da Copa do Mundo deixa a sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, em apenas duas ocasiões. Durante a disputa do Mundial de seleções e para o tour da taça, que habitualmente ocorre no ano da competição. É pelo segundo motivo que o Museu de Futebol, em São Paulo, recebeu nesta segunda-feira (23) o troféu. A parada na capital paulista é apenas a primeira no Brasil.

A atual taça, dada desde 1974 e substituta da Jules Rimet, ficará exposta no espaço anexo ao Estádio do Pacaembu, durante essa segunda, e poderá ser vista e admirada pelos torcedores que reservaram os ingressos com a patrocinadora do evento.

Essa será apenas uma das 75 paradas da taça nos 30 países-membros da Fifa, que permitirá que os torcedores conheçam um dos maiores símbolos do futebol mundial. Um tour que tem duração de 150 dias – começou em Riade no dia 3 de janeiro na Arábia Saudita.

Depois da capital paulista, a taça ficará exposta no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, na terça, e, posteriormente, será exibida em Brasília em um evento para autoridades que deve contar com o presidente Lula.

Guatemala, Honduras, Colômbia, Equador, Argentina, Uruguai já receberam a taça e a expedição na América Latina continua no México, a partir do dia 28 de fevereiro. Uma das três sedes da Copa, as terras mexicanas terão 10 paradas no tour, entre o próximo sábado e o dia 8 de junho, quando finaliza sua passagem pela Cidade do México. Depois, o troféu volta aos Estados Unidos, até ser erguida pelos campeões do mundo no dia 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova Jérsei.

*O repórter viajou a convite da Coca-Cola