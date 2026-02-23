Copa do Mundo

Em terras brasileiras
Notícia

Tour da taça da Copa do Mundo faz primeira parada no Brasil

Evento no Museu do Futebol, em São Paulo, abriu a passagem do troféu em solo brasileiro; Rio de Janeiro e Brasília também farão parte da turnê

João Praetzel

Direto de São Paulo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS