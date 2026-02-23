Quando será lançado o álbum da Copa do Mundo 2026 e como ele será? Entenda

A edição oficial do livro ilustrado tem previsão de lançamento para abril de 2026. Panini / Divulgação

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 chega como o maior lançamento da história. O crescimento da edição reflete a nova proporção do campeonato mundial, que pela primeira vez terá 48 países participantes. Além disso, o formato com três sedes (Estados Unidos, México e Canadá) também é inédito.

Além do formato físico tradicional, a nova edição aposta na integração digital e em figurinhas especiais. Abaixo, Zero Hora reuniu as principais informações sobre o álbum:

Veja as principais dúvidas sobre o álbum da Copa do Mundo 2026

Quando será lançado o álbum da Copa?

A Panini, empresa dona dos direitos do álbum, ainda não anunciou oficialmente a data para o lançamento da nova edição. Porém, espera-se que o álbum seja lançado na segunda quinzena de abril, com a pré-venda em março. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

Quantas figurinhas tem no álbum?

O álbum da Copa do Mundo 2026 contará com 980 figurinhas, distribuídas em 112 páginas.

Quanto custam as figurinhas?

De acordo com a reportagem da CNN Brasil, a expectativa é que os envelopes, cada um com sete figurinhas, custe R$ 7.

Contudo, para completar o álbum sem repetições, os gastos podem ultrapassar R$ 1.200, valor que pode aumentar com a compra de figurinhas raras e especiais.

Onde comprar o álbum da Copa?

Após o lançamento, o álbum e suas figurinhas poderão ser comprados em bancas de jornal ou pela internet.

Como adquirir a versão digital do álbum?

A versão digital do álbum normalmente fica disponível no aplicativo Panini Digital Collections, que permite a troca de figurinhas virtuais e coleções online. É possível acessar a edição virtual depois do lançamento oficial do álbum.