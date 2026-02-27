Entenda por que as fan fests nos Estados Unidos podem ser canceladas antes da Copa do Mundo

Copa do Mundo terá pela primeira vez 48 seleções. DAN MULLAN / POOL / AFP

Há poucos meses para a Copa do Mundo, os Estados Unidos enfrentam problemas com relação às fan fests. Algumas cidades ameaçam cancelar tais eventos em função do atraso na liberação de recursos federais destinados à segurança. Segundo O Globo, o valor é de US$ 625 milhões (aproximadamente R$ 3,2 bilhões).

Em julho do ano passado, o governo estadunidense anunciou que a quantia seria repassada aos municípios. Entretanto, uma paralisação de 10 dias no Departamento de Segurança Interna (DHS) causou o atraso no repasse dos valores.

A questão da segurança nos Estados Unidos tem gerado debates a nível mundial. No Congresso do país, existem divergências sobre financiamento da agência de Imigração e Alfândega (ICE). Neste caso, o DHS supervisiona órgãos responsáveis por administrar recursos que devem ser destinados às cidades, como a Federal Emergency Management Agency (Fema).

Às vésperas da Copa

O próximo Mundial, que também será sediado no Canadá e no México, deverá atrair cerca de 5 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, conforme o jornal.

Em audiência realizada no Comitê de Segurança Interna da Câmara, lideranças de Miami, Kansas City e Nova Jersey confirmaram que ainda não receberam os valores.

— Faltando apenas cerca de quatro meses para o início do torneio, essas cidades ainda não receberam os fundos. Isso é completamente inaceitável — criticou Nellie Pou, representante de Nova Jersey.

Uma fan fest, que estava marcada para o Liberty State Park, em Nova Jersey, foi cancelada, dando lugar a eventos menores. Raymond Martinez, autoridade de Miami fez críticas ao cronograma:

— Faltam 106 dias para o torneio. Mas, mais importante, cerca de 70 dias para o início da construção da fan fest. Essas decisões precisam ser tomadas nos próximos 30 dias.