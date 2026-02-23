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Denilson exalta Ancelotti na Seleção Brasileira: "Trouxe o respeito que a gente tinha perdido"

Pentacampeão com o Brasil em 2002 esteve em São Paulo na primeira parada em solo brasileiro do tour da taça da Copa do Mundo

João Praetzel

direto de São Paulo*

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