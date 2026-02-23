Denilson exalta Ancelotti na Seleção Brasileira: "Trouxe o respeito que a gente tinha perdido"

Denilson foi o convidado da edição de São Paulo do tour da taça. João Praetzel / Agência RBS

Carlo Ancelotti e a Seleção Brasileira se encontraram e parecem ter feito os milhões de brasileiros voltarem a acreditar na equipe canarinha. Desde que assumiu, o italiano tem oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Nesta segunda-feira (23), em São Paulo, a almejada taça da Copa do Mundo, que Ancelotti e os jogadores do Brasil querem, esteve exposta na primeira parada do tour da taça do Mundial em solo brasileiro. O evento, no Museu do Futebol, contou com a presença de Denilson, pentacampeão com a Seleção em 2002. Agora comentarista dos canais Globo, o ex-atacante elogiou o italiano.

— A chegada do Ancelotti trouxe uma perspectiva e um respeito que a gente tinha perdido nos últimos anos. Acho que trouxe um pouquinho mais dessa irreverência (do futebol brasileiro), mas acima de tudo o respeito que a gente tinha perdido. Eu vivi uma experiência agora, no sorteio dos grupos da Copa, as perguntas eram sempre voltadas à chegada do Ancelotti, o que pode fazer, o que trouxe para a Seleção Brasileira. A gente não via esse entusiasmo antes — analisou.

Com a aproximação da disputa da Copa do Mundo deste ano, Denilson também falou sobre a oportunidade de jogar o maior campeonato de seleções do mundo. Pela primeira vez, o Mundial terá três países-sede e 48 nações o disputando.

— Torna-se especial primeiro porque ela é única, reúne as melhores seleções e tem um sacrifício para você chegar a disputar uma Copa do Mundo. A gente vai estar lá representando o nosso país da melhor forma possível. É muito mais especial. Nunca existiu uma Copa sem a Seleção, isso torna mais especial para o torcedor.

O tour da taça da Copa do Brasil segue no Brasil por mais dois dias. Depois de sair de São Paulo, passará pelo Rio de Janeiro, nesta terça, e por Brasília, na quarta.