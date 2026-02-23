Copa do Mundo

Em solo brasileiro
Notícia

Como foi o primeiro dia do tour da taça da Copa do Mundo no Brasil

Troféu desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira e seguirá viagem para o Rio de Janeiro, na terça, e para Brasília, na quarta

João Praetzel

Direto de São Paulo

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