Como foi o primeiro dia do tour da taça da Copa do Mundo no Brasil

Taça ficou exposta no Museu do Futebol. João Praetzel / Agencia RBS

Não são todas as pessoas que podem ficar a poucos metros do troféu da Copa do Mundo. Poucas são as que podem, inclusive, tocar em um dos objetos mais desejados do futebol de seleções. No primeiro dia do Tour da taça do Mundial no Brasil, em São Paulo, convidados pela patrocinadora do evento puderam apreciar o momento da abertura do evento em solo brasileiro.

O evento, que ocorreu no Museu do Futebol, anexo ao Estádio do Pacaembu, na capital paulista, seguiu uma linha até o ápice, o encontro com o troféu, já no fim do tour. Primeiro, um encontro com Denílson, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 e vice em 1998.

— Fico pensando o quão emocionante estar vivendo esse momento. Passei anos representando o Brasil. Já faz 16 anos que sou ex-jogador e agora estou representando o país de outra forma — disse o pentacampeão.

Após a fala, os convidados fizeram uma visita guiada pelas galerias do museu, relembrando as conquistas das equipes masculinas e femininas do Brasil. Entre tantas salas e tantas relíquias do futebol brasileiro, repousavam lembranças de outras edições de Copa do Mundo, mas também mostrava o caminho que a taça já percorreu e que irá percorrer no tour — saiu da Arábia Saudita no começo de janeiro e encerrará no México, já em junho.

A taça, claro, ficou exposta na última sala do passeio pelos corredores do prédio. Ainda tapada, foi revelada por Denílson, que puxou o pano que a escondia. Um reencontro depois de longos anos. O mesmo carinho que o ex-atacante tinha com a bola mostrou também com o troféu. Sem luva e sem cerimônia, tocou e beijou a tão sonhada taça.

Um privilégio para poucos, pois apenas campeões mundiais e chefes de Estado podem tocar no objeto feito de ouro maciço. A passagem do tour ainda tem mais duas paradas no Brasil, no Rio de Janeiro, na terça, e em Brasília, na quarta.

A gente espera, no entanto, que em breve ela retorne ao país. Se tudo der certo, no dia 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, o grito do hexa sai da garganta de milhões de brasileiros.

*O repórter viajou a convite da Coca-Cola