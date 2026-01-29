Endrick reacende briga pela camisa 9 da Seleção na Copa do Mundo; veja números dos candidatos

De pouco aproveitado no Real Madrid a sensação do Lyon, Endrick se colocou na briga por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, a menos de cinco meses do início do torneio.

O centroavante nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, ao lado de quem trabalhou na Espanha, e não é chamado para defender o Brasil desde setembro de 2024, quando o treinador ainda era Dorival Júnior.

Em três jogos com a camisa do time francês, o jogador de 19 anos marcou quatro gols e deu uma assistência. Fez, inclusive, um hat-trick contra o Metz, no Campeonato Francês, desempenho que impulsionou seu nome de volta às conversas sobre a Seleção.

— Podem esperar que eu darei tudo em campo. Enquanto eu estiver aqui, farei de tudo pelo Lyon. Eu não vim aqui para brincar. Eu vim para jogar, ganhar e ajudar — disse Endrick em entrevista para a Ligue 1+.

Depois que chegou ao Real Madrid em 2024, Endrick sofreu para ganhar sequência de jogos num ataque estrelado. Após a saída de Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso, demitido recentemente, o brasileiro perdeu o pouco espaço que tinha. A insatisfação culminou no empréstimo ao Lyon, acertado no fim de 2025, com o objetivo claro de buscar ritmo e visibilidade para se manter no radar da Seleção.

Cautela na CBF

Mesmo com a boa fase, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adota cautela pública quanto às avaliações individuais. Em entrevista recente ao Estadão, o coordenador de seleções masculinas Rodrigo Caetano evitou se aprofundar no tema Endrick quando questionado sobre as chances de ele estar na Copa.

— A gente não avalia e nem expõe individualmente as avaliações, que são internas da CBF. O Endrick já esteve na Seleção, já foi convocado, já foi jogador do mister Carlo Ancelotti e tem o mesmo nível de avaliação dos demais — disse Caetano, ressaltando que profissionais da CBF estão espalhados pela Europa acompanhando jogadores brasileiros em todas as competições.

Disputa aberta para a Copa

A concorrência entre centroavantes na Seleção está aberta. Matheus Cunha, embora faça a função, atualmente joga mais como meia do que como referência no ataque. Richarlison, do Tottenham, é um nome que voltou a figurar nas configurações desde que Ancelotti assumiu a seleção, até em razão da relação que os dois tiveram quando trabalharam juntos no Everton. O Pombo tem a confiança do italiano.

Quem também parece estar nas graças do treinador é João Pedro, especialmente depois de ter despontado como destaque do Chelsea durante o Mundial de Clubes, no meio do ano passado. Enquanto isso, Gabriel Jesus, que voltou a se destacar no Arsenal após 11 meses afastado por causa de lesão grave no joelho, espera receber nova chanca com a camisa verde e amarela.

Também já convocados na era Ancelotti, Vitor Roque e Kaio Jorge, de Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente são os principais nomes que atuam no futebol brasileiro e têm chance de estar no Mundial. Pedro, do Flamengo, não chegou a ser chamado e seus constantes problemas físicos colocam em cheque sua participação.

Surgiu, ainda, uma possibilidade inesperada de convocação para Igor Thiago, ex-atacante do Cruzeiro que, aos 24 anos, tem roubado a cena no futebol inglês. Jogador do Brentford, ele é uma das grandes sensações da Inglaterra por causa dos números impressionantes: 17 gols em 24 jogos.

Números dos candidatos

Endrick (Real Madrid e Lyon)

4 gols

1 assistência

6 jogos

Gabriel Jesus (Arsenal)

3 gols

1 assistência

14 jogos

Gabriel Jesus. Arsenal / Divulgação

Igor Thiago (Brentford)

17 gols

1 assistência

24 jogos

Igor Thiago. GLYN KIRK / AFP

João Pedro (Chelsea)

11 gols

4 assistências

31 jogos

João Pedro. RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

Kaio Jorge (Cruzeiro)*

13 gols

5 assistências

26 jogos

Kaio Jorge. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

Pedro (Flamengo)*

9 gols

4 assistências

21 jogos

Pedro. Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

Richarlison (Tottenham)

8 gols

3 assistências

31 jogos

Richarlison. RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

Vitor Roque (Palmeiras)*

16 gols

5 assistências

30 jogos

Vitor Roque. @rafaelribeirorio / CBF,Divulgação