Copa do Mundo boicotada? Entenda a pressão europeia aos Estados Unidos: "Medo e incerteza"

Donald Trump ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Uma proposta de boicote de torcedores aos jogos da Copa do Mundo de 2026 está no ar. A conduta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de seu governo está motivando esse movimento, que conta inclusive com o apoio do ex-presidente da Fifa Joseph Baltter.

O Mundial será realizado nos EUA, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho. Recentemente, o advogado suíço anticorrupção Mark Pieth concedeu entrevista ao jornal Der Bund, e aconselhou os torcedores que pretendem acompanhar a Copa do Mundo.

— Fiquem longe dos EUA! Vocês verão melhor pela televisão. E, ao chegar, os torcedores devem esperar que, se não agradarem às autoridades, serão colocados diretamente no próximo voo de volta. Se tiverem sorte — disse Pieth.

A fala do advogado foi endossada por Blatter, que compartilhou a entrevista em seu X: "Acho que Mark Pieth está certo ao questionar esta Copa do Mundo".

Ex-presidente do Comitê Independente de Governança que supervisionou as reformas da Fifa há uma década, Pieth citou a morte da manifestante Renee Nicole Good, baleada por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em Minneapolis, como um dos motivos para que torcedores não viajem aos EUA.

O apoio do ex-presidente da Fifa, entre 1998 e 2015, ocorreu após a morte de um segundo cidadão estadunidense, Alex Pretti, morto por agentes do ICE.

Pressão europeia

O fato de Trump afirmar que pretende assumir o controle da Groelândia, território administrado pela Dinamarca, aumentou a discussão europeia sobre um boicote ao Mundial.

Um dirigente da Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou que chegou o momento de considerar um boicote à Copa do Mundo de 2026, em resposta às ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

— Eu realmente me pergunto quando será o momento de pensar e falar concretamente sobre isso (um boicote). Para mim, esse momento já chegou — disse Oke Göttlich, vice-presidente da DFB, ao Hamburger Morgenpost.

Moscou 1980 como exemplo

O boicote liderado pelos EUA aos Jogos Olímpicos de 1980, em Moscou, após a invasão do Afeganistão pela União Soviética, foi um fato utilizado pelo dirigente para defender sua posição.

— Na minha avaliação, a ameaça potencial é maior agora do que era naquela época. Precisamos ter essa discussão — ressaltou Göttlich.

Garantias de segurança

O Partido Democrático Europeu (EDP) alertou que pode pedir às federações nacionais que considerem se retirar do torneio se não houver garantias de segurança para visitantes europeus.

Já no Parlamento britânico, 26 parlamentares de quatro partidos diferentes pedem que entidades esportivas avaliem expulsar os Estados Unidos de grandes competições internacionais.

A "escalada das ações dos EUA contra a Venezuela", incluindo o "sequestro do presidente Nicolás Maduro", que configuraria "intervenção direta nos assuntos internos de um Estado soberano", são preocupações da moção dos parlamentares britânicos.

Contraponto

A Casa Branca ainda não se manifestou sobre esse movimento do parlamento. No entanto, o governo dos EUA já havia afirmado que a captura de Maduro foi uma operação de "aplicação da lei contra um líder considerado ilegítimo e responsável por tráfico de drogas e terrorismo".

Maduro insiste que é um prisioneiro de guerra, e Trump enfrentou fortes críticas em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O presidente estadunidense ameaçou impor tarifas a oito países europeus que se opuseram ao plano, entre eles Alemanha e França. A ameaça foi depois atenuada, mas as tensões permanecem.

França não apoia boicote

O governo francês não apoia o boicote da Copa do Mundo neste momento.

— Por enquanto, não há, por parte do ministério, qualquer desejo de boicotar esta grande competição — afirmou a ministra do Esporte, Marina Ferrari.

Por outro lado, existe apelo para que a Escócia e a Inglaterra boicotem o torneio. A ex-deputada escocesa do SNP Hannah Kennedy-Bardell disse que "ações radicais" podem ser necessárias.

Posição da Fifa

A Fifa se recusou a comentar a moção dos parlamentares britânicos, e não há indicação de que possa reconsiderar a concessão anual de seu prêmio da paz — dado para Trump durante a cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026, em Washington.

Poucos acreditam, no entanto, que a entidade tomará qualquer medida contra um país que sediará a maioria das partidas da Copa do Mundo, especialmente considerando a relação próxima que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, cultivou com Trump.

Os laços entre os dois levaram a acusações de que a Fifa se politizou, embora a entidade insista que, como organizadora de competições, tem o dever estatutário de permanecer neutra.

Outro caso polêmico

Não é a primeira vez que a Fifa enfrenta pressão por causa das ações políticas de um país-sede de Copa do Mundo.

Na Rússia, em 2018, houve polêmica por conta da anexação da Crimeia quatro anos antes. A Rússia também era acusada de ataques cibernéticos, interferência em eleições ocidentais e do envenenamento com agente neurotóxico novichok em Salisbury.

Comparações também são feitas com a decisão posterior da Fifa de banir a Rússia após a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022, sanção que permanece em vigor.

— Queremos consistência — disse Brian Leishman ao Daily Mirror. Ele é um dos parlamentares que assinaram a moção,

— É uma invasão de uma nação soberana e o sequestro de um presidente na Venezuela. Sou muito crítico a Maduro, quero deixar isso claro, mas o que vimos é uma violação do direito internacional. Quando você vê como a Rússia foi tratada, o que é absolutamente correto, eu só quero que haja consistência — complementou.

As preocupações vão além da Fifa. O Comitê Olímpico Internacional (COI) também enfrenta pressão semelhante em relação aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Uma carta foi enviada ao COI por uma coalizão de organizações de direitos civis, a qual alerta que as políticas migratórias e de segurança de Trump poderiam impedir atletas, jornalistas e torcedores de entrar nos EUA.

O grupo afirma que restrições de visto, detenções em aeroportos e novas ordens executivas criaram um ambiente de "medo e incerteza" para estrangeiros.