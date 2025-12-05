Os grupos da Copa do Mundo 2026 estão definidos. Confira abaixo quais são as chaves e os confrontos das seleções na primeira fase.
O Brasil ficou no Grupo C, juntamente com Marrocos, seu adversário de estreia, Haiti, que será o confronto da segunda rodada, e Escócia, que será o último adversário na fase de grupos.
Fique por dentro do sorteio da Copa do Mundo
O grupo do Brasil na Copa de 2026 tem uma coincidência com outro Mundial. Dois dos três adversários (Marrocos e Escócia) estiveram na chave da Seleção na Copa do Mundo de 1998.