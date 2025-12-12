Valores dos ingressos para a final da Copa do Mundo 2026 surpreendem torcedores; confira

Copa dos EUA, México e Canadá será realizada de 11 de junho a 19 de julho. DAN MULLAN / POOL / AFP

Quanto você pagaria para ver uma final de Copa do Mundo ao vivo e a cores? Quem quiser ter essa experiência no Mundial de 2026, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho, terá de abrir mão de um grande valor.

Foi os que os fãs de futebol perceberam na última quinta-feira (11), quando a Fifa abriu a quarta fase da venda de entradas para a Copa. Nesta etapa, cada federação recebe uma cota de ingressos que pode vender para os torcedores de seu país.

R$ 22 mil a R$ 47 mil

Algumas dessas federações já aproveitaram para divulgar os valores das entradas. E aí veio a surpresa: os ingressos para a grande final, por exemplo, variam de R$ 22 mil a R$ 47 mil.

E não é só a decisão que está com preços salgados. Jogos da fase de grupos pouco badalados, como entre Catar e Suíça, têm entradas padrão a partir de R$ 2.060. Os ingressos econômicos, enquanto isso, partem de R$ 1.400.

Indignação

Nem todo mundo aceitou bem o aumento nos preços para a Copa, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Os valores, afinal, estão quase cinco vezes mais caros do que os da Copa de 2022, no Catar.

A FSE (Football Supporters Europe), por exemplo, que representa torcedores europeus, já pediu a Fifa que interrompa a venda dos ingressos e reavalie os preços cobrados.

— O Football Supporters Europe está indignado com os preços exorbitantes dos ingressos impostos pela Fifa aos torcedores mais dedicados para a Copa do Mundo da Fifa do próximo ano — afirmou a FSE em comunicado.

— Pedimos à Fifa que suspenda imediatamente a venda de ingressos, que consulte todas as partes envolvidas e que revise os preços.

"Onde estão os ingressos"

A entidade destacou que os organizadores do Mundial prometeram custos muito menores para o torneio, com ingressos a partir de 21 dólares (cerca de R$ 114 reais), de acordo com um documento de candidatura publicado em 2018.

— Onde estão esses ingressos agora? — questionou a organização.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo.