Três países-sedes, 48 seleções e um mata-mata extra: entenda o novo formato da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções estarão na disputa, que também terá de forma inédita, três países como sedes: Canadá, Estados Unidos e México. Os jogos serão disputados entre 11 de junho e 19 de julho.

Com a maior quantidade de equipes, o Mundial passa a ter 12 grupos de quatro países, um aumento de quatro em relação às últimas edições. A mudança também provocou uma nova fase de mata-mata, que ocorrerá antes das oitavas de final.

Como vai funcionar

Serão 12 grupos com quatro seleções.

As duas melhores campanhas avançam às 16-avos de final.

Os melhores terceiros colocados também garantem vaga na fase seguinte.

Depois, serão disputadas oitavas, quartas, semifinais e a grande decisão.

Para ser campeã, uma seleção terá de encarar oito jogos, um a mais em relação aos anos anteriores.

Cidades-sede

Com 104 jogos em três países, a Fifa escolheu 16 estádios para receberem as partidas. Cada uma das seleções disputará os jogos da primeira fase dentro de uma das três grandes áreas determinadas pela entidade: Costa Oeste, Central e Costa Leste. A partir das quartas de final, apenas os Estados Unidos receberão jogos.

Canadá

Toronto

Vancouver

Estados Unidos

Atlanta

Boston

Dallas

Filadélfia

Houston

Kansas

Los Angeles

Miami

Nova Iorque

São Francisco

Seattle

México

Cidade do México

Guadalajara

Monterrey

As datas da Copa

Jogo de abertura: 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México)

11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México) Última rodada da fase de grupos: 27 de junho de 2026.

27 de junho de 2026. Segunda fase (16-avos de final): de 28 de junho a 3 de julho de 2026.

de 28 de junho a 3 de julho de 2026. Oitavas de final: de 4 a 7 de julho de 2026.

de 4 a 7 de julho de 2026. Quartas de final: de 9 a 11 de julho.

de 9 a 11 de julho. Semifinais: 14 e 15 de julho.

14 e 15 de julho. Disputa de terceiro lugar: 18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami).

18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami). Final: 19 de julho de 2026, no Estádio MetLife.

