Três países-sedes, 48 seleções e um mata-mata extra: entenda o novo formato da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções estarão na disputa, que também terá de forma inédita, três países como sedes: Canadá, Estados Unidos e México. Os jogos serão disputados entre 11 de junho e 19 de julho.
Com a maior quantidade de equipes, o Mundial passa a ter 12 grupos de quatro países, um aumento de quatro em relação às últimas edições. A mudança também provocou uma nova fase de mata-mata, que ocorrerá antes das oitavas de final.
Como vai funcionar
- Serão 12 grupos com quatro seleções.
- As duas melhores campanhas avançam às 16-avos de final.
- Os melhores terceiros colocados também garantem vaga na fase seguinte.
- Depois, serão disputadas oitavas, quartas, semifinais e a grande decisão.
Para ser campeã, uma seleção terá de encarar oito jogos, um a mais em relação aos anos anteriores.
Cidades-sede
Com 104 jogos em três países, a Fifa escolheu 16 estádios para receberem as partidas. Cada uma das seleções disputará os jogos da primeira fase dentro de uma das três grandes áreas determinadas pela entidade: Costa Oeste, Central e Costa Leste. A partir das quartas de final, apenas os Estados Unidos receberão jogos.
Canadá
- Toronto
- Vancouver
Estados Unidos
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Filadélfia
- Houston
- Kansas
- Los Angeles
- Miami
- Nova Iorque
- São Francisco
- Seattle
México
- Cidade do México
- Guadalajara
- Monterrey
As datas da Copa
- Jogo de abertura: 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México)
- Última rodada da fase de grupos: 27 de junho de 2026.
- Segunda fase (16-avos de final): de 28 de junho a 3 de julho de 2026.
- Oitavas de final: de 4 a 7 de julho de 2026.
- Quartas de final: de 9 a 11 de julho.
- Semifinais: 14 e 15 de julho.
- Disputa de terceiro lugar: 18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami).
- Final: 19 de julho de 2026, no Estádio MetLife.
Os jogos do Brasil
- 13/6 - Brasil x Marrocos - Boston/Nova Iorque
- 19/6 - Brasil x Haiti - Boston/Filadélfia
- 24/6 - Escócia x Brasil - Atlanta/Miami