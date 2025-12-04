Sorteio dos grupos será na sexta, mas Brasil só saberá no sábado locais e horários dos jogos da Copa 

O sorteio será às 14h de sexta-feira (5). Eduardo Gabardo / Agência RBS

A expectativa pelo caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo irá durar dois dias. Isto porque a FIFA decidiu dividir entre sexta-feira e sábado o detalhamento da tabela do Mundial.

Na sexta-feira, às 14h, ocorrerá em Washington, no Kennedy Center, o sorteio dos grupos do Mundial. O Brasil, como cabeça de chave, estará no pote 1 e conhecerá os adversários da fase de grupos.

Apresentações

O evento tem previsão de uma hora e 40 minutos de duração, e contará também com apresentações das sedes e espetáculos musicais.

No sábado, em um encontro que fará parte do Seminário de Seleções, também em Washington, a Fifa definirá os locais e horários dos jogos de cada seleção. O objetivo é respeitar o que ficar melhor para cada time de acordo com o fuso horário do seu país.

Complexidade

Esta será uma Copa do Mundo complexa, pela primeira vez com 48 seleções, em três países (EUA, México e Canadá).

A comitiva da CBF, com nomes como o técnico Carlo Ancelotti, e os diretores Rodrigo Caetano e Cícero Souza, já está em Washington.