Sorteio da Copa do Mundo de 2026: data, horário, potes e os possíveis adversários do Brasil 

Copa do Mundo de 2026 terá 48 países, e acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. FIFA / Divulgação

Será realizado nesta semana o sorteio que define os grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. As 12 chaves do Mundial serão definidas na sexta-feira (5), às 12h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington.

Já estão definidas 42 equipes que disputarão o Mundial, que, pela primeira vez, contará com a participação de 48 países. As outras seis seleções que disputarão a Copa serão conhecidas em duas repescagens. Há quatro vagas para a Europa e outras duas no playoff da Fifa (veja abaixo os potes com as seleções classificadas e as dinâmicas das repescagens).

Cabeça de chave, o Brasil estará no pote 1, e irá receber em seu grupo uma seleção de cada pote. No pote 4, onde estão as seleções vindas da repescagem, um possível adversário é a Itália.

Os potes

Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica e Alemanha

Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica e Alemanha Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; RI do Irã; República da Coreia; Equador; Áustria e Austrália

Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; RI do Irã; República da Coreia; Equador; Áustria e Austrália Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita e África do Sul

Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia e vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA

Nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação. Essa regra se aplica a todas as confederações, exceto a Uefa, que contará com 16 seleções classificadas. Por isso, cada grupo deve ter pelo menos uma equipe da Uefa — o limite são duas por chave.

A repescagem europeia

Em março, após o sorteio da Copa, acontecem os duelos da repescagem europeia. No total, 16 seleções disputam quatro vagas. As seleções estão divididas em quatro chaves e, acontecem no sistema de quartas e semifinal, em jogo único. O campeão de cada chave disputará a Copa.

Chave A

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia

Chave B

Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Chave C

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo

Chave D

Dinamarca x Macedônia do Norte

Rep. Tcheca x Irlanda

A repescagem mundial

Na repescagem mundial, seis seleções disputam duas vagas. As duas melhores ranqueadas (República Democrática do Congo e Iraque) entram direto em uma espécie de "final". Todos os quatro jogos da repescagem mundial acontecem no México.

Semifinal 1

Nova Caledônia x Jamaica

Final 1

Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo

Semifinal 2

Bolívia x Suriname

Final 2

Bolívia ou Suriname x Iraque