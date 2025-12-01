Será realizado nesta semana o sorteio que define os grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. As 12 chaves do Mundial serão definidas na sexta-feira (5), às 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington.
Já estão definidas 42 equipes que disputarão o Mundial, que, pela primeira vez, contará com a participação de 48 países. As outras seis seleções que disputarão a Copa serão conhecidas em duas repescagens. Há quatro vagas para a Europa e outras duas no playoff da Fifa (veja abaixo os potes com as seleções classificadas e as dinâmicas das repescagens).
Cabeça de chave, o Brasil estará no pote 1, e irá receber em seu grupo uma seleção de cada pote. No pote 4, onde estão as seleções vindas da repescagem, um possível adversário é a Itália.
Os potes
- Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica e Alemanha
- Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; RI do Irã; República da Coreia; Equador; Áustria e Austrália
- Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita e África do Sul
- Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia e vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA
Nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação. Essa regra se aplica a todas as confederações, exceto a Uefa, que contará com 16 seleções classificadas. Por isso, cada grupo deve ter pelo menos uma equipe da Uefa — o limite são duas por chave.
A repescagem europeia
Em março, após o sorteio da Copa, acontecem os duelos da repescagem europeia. No total, 16 seleções disputam quatro vagas. As seleções estão divididas em quatro chaves e, acontecem no sistema de quartas e semifinal, em jogo único. O campeão de cada chave disputará a Copa.
Chave A
- Itália x Irlanda do Norte
- País de Gales x Bósnia
Chave B
- Ucrânia x Suécia
- Polônia x Albânia
Chave C
- Turquia x Romênia
- Eslováquia x Kosovo
Chave D
- Dinamarca x Macedônia do Norte
- Rep. Tcheca x Irlanda
A repescagem mundial
Na repescagem mundial, seis seleções disputam duas vagas. As duas melhores ranqueadas (República Democrática do Congo e Iraque) entram direto em uma espécie de "final". Todos os quatro jogos da repescagem mundial acontecem no México.
Semifinal 1
- Nova Caledônia x Jamaica
Final 1
- Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo
Semifinal 2
- Bolívia x Suriname
Final 2
- Bolívia ou Suriname x Iraque
