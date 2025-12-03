Sorteio da Copa do Mundo 2026 será nesta sexta; conheça o Kennedy Center, local do evento

Kennedy Center, local do sorteio. Eduardo Gabardo / Agencia RBS

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (5) em Washington. A partir das 12h (horário de Brasília), a Fifa começará o tradicional evento em que são definidas as chaves da competição. No caso do Brasil, serão conhecidos os adversários da primeira fase.

O John F. Kennedy Center for the Performing Arts será a sede deste sorteio. O local é um centro cultural onde acontecem apresentações de música clássica e contemporânea, ópera, teatro, dança e outras artes cênicas dos Estados Unidos.

No total, são mais de 2 mil eventos por ano no local, que conta com restaurantes, cafés e uma grande estrutura para receber visitantes. Tudo isso às margens do Rio Potomac e muito próximo da região central da cidade.

Local está fechado apenas para o evento da Fifa. Eduardo Gabardo / Agencia RBS

A Fifa já montou toda a sua estrutura no local. Nesta quarta-feira começam os eventos preparatórios, incluindo uma simulação do sorteio e um painel sobre Copa do Mundo com presença de ex-jogadores com história na competição.

Detalhes da cerimônia

Na sexta-feira (5), os apresentadores da cerimônia serão Heidi Klum e Kevin Hart. Os shows ficarão por conta de Andrea Bocelli, Village People e Robie Williams.

Por causa do sorteio, o Kennedy Center está bloqueado para as demais atividades, sem apresentações neste momento. A região conta com forte aparato de segurança.

Carlo Ancelotti e a comitiva da CBF estão em Washington para o evento. Na sexta serão conhecidos os adversários do Brasil na Copa do Mundo.

A Seleção estará no pote 1 e será cabeça de chave no sorteio. No sábado, a Fifa divulgará a tabela detalhada, com locais e horários dos confrontos.

