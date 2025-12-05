Sensação africana no Mundial do Catar, Marrocos está no grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026

Seleção fez campanha histórica no Catar. JAVIER SORIANO / AFP

O adversário do Brasil na estreia é a principal "pedreira" colocada no caminho da Seleção na primeira fase da Copa do Mundo 2026. O sorteio realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, definiu o Marrocos como uma das equipes no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia.

Em 2022, o Marrocos surpreendeu o mundo ao se tornar a primeira seleção africana a chegar em uma semifinal de Copa. Depois de eliminar Espanha e Portugal, caiu apenas para a França. Após, perdeu a disputa de terceiro lugar para a Croácia.

Campanha nas Eliminatórias

O técnico Walid Regragui, que à época do Mundial do Catar estava no comando há apenas três meses, segue no comando. Atualmente, a seleção, que vai para a sua sétima Copa do Mundo (a terceira consecutiva), ocupa a 11ª posição no ranking da Fifa.

A eliminatória africana não foi um obstáculo para o Marrocos. A equipe estava no Grupo E, com Níger, Tanzânia, Zâmbia e Congo.

Com apenas uma vaga direta por grupo, a seleção de Regragui cumpriu o papel de favorita: venceu os oito jogos, marcou 22 gols e sofreu apenas dois para chegar com status de uma das melhores seleções africanas do Mundial.

Hakimi é a principal estrela do time

Jogador é considerado um dos melhores do mundo na posição. Kirill Kudryavtsev / AFP

O principal nome da seleção do Marrocos é o lateral-direito Achraf Hakimi, de 27 anos. O titular do PSG é considerado um dos melhores jogadores do mundo na posição.

Outro nome importante do time é o ponta-direita Brahim Díaz. O jogador de 26 anos não é titular absoluto no Real Madrid, mas é utilizado constantemente como um dos trunfos pelo técnico Xabi Alonso. Das 21 partidas disputadas por ele, em 12 saiu do banco de reservas.

Outros nomes importantes do time são o goleiro Bono, do Al Hilal, um dos destaques na Copa do Mundo do Catar; e o volante Amrabat, ex-jogador do Manchester United e atualmente no Fenerbahçe, da Turquia.

O time base tem Bono; Hakimi, Yamiq, Aguerd e El Karouani; Saibari, Amrabat e Bem Seghir; Brahim Díaz, Ezzalzouli e Em-Nesyri.

Ancelotti elogia adversário

Para Ancelotti, o adversário da estreia é o mais difícil da Seleção no na primeira fase. Em Washington, o técnico do Brasil elogiou os africanos:

— Marrocos teve um desempenho muito bom na última Copa do Mundo. Temos que pensar nos três jogos, mas Marrocos é o primeiro e o mais difícil. Temos que ter confiança — disse o treinador.