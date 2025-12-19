Seleção Brasileira define datas e sedes de amistosos contra França e Croácia; saiba quando e onde serão os jogos

Equipe de Carlo Ancelotti terá primeiros compromissos do ano em março. FRANCK FIFE / AFP

A CBF confirmou nesta sexta-feira (19) as datas dos amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Os duelos marcarão a primeira data Fifa de 2026 e a última antes da convocação para a Copa do Mundo.

O duelo contra os franceses será no dia 26 de março, em Boston, nos Estados Unidos. Já o reencontro contra o algoz da Copa de 2022, a Croácia, será em 31 de março, em Orlando, também em solo estadunidense, onde a delegação ficará instalada durante a data Fifa.

Segundo a CBF, os amistosos foram definidos como parte da preparação para enfrentar "escolas diferentes do futebol mundial".

— Serão dois jogos de altíssimo nível, contra duas seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Desde quando asseguramos a classificação nós havíamos decidido enfrentar seleções bem ranqueadas, classificadas para a Copa e que representassem escolas diferentes — destacou Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções masculinas da CBF.

A convocação final para a Copa do Mundo de 2026 será feita em maio. A estreia do Brasil no torneio está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além dos africanos, estão no Grupo C Haiti e Escócia.