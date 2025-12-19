Copa do Mundo

Preparação para o Mundial
Notícia

Seleção Brasileira define datas e sedes de amistosos contra França e Croácia; saiba quando e onde serão os jogos

Será a primeira data Fifa de 2026 e a última antes da convocação para a Copa do Mundo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS