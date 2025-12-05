Marrocos ficou em quarto lugar na última Copa do Mundo. JAVIER SORIANO / AFP

O Brasil já sabe contra quem irá estrear na Copa do Mundo 2026. Sorteado como cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira terá na primeira rodada um confronto contra Marrocos, no dia 13 junho, um sábado, em Boston ou Nova Iorque.

A seleção marroquina vem em momento de ascensão após terminar a Copa do Mundo de 2022 na quarta colocação, atingindo a melhor colocação de um país africano em mundiais. Nas Eliminatórias Africanas, garantiu classificação de forma antecipada.

O último confronto entre Brasil e Marrocos foi disputado em 2023, quando a Seleção era treinada por Ramon Menezes. Na partida, os africanos venceram por 2 a 1.

Em Copas do Mundo, as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de 1998. O Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

